Test. Ruuter Hiinast - gigabitine Xiaomi Redmi AC2100

Kas on üldse mõtet Hiinast endale ruuterit tellida? Ja kui tellida, siis mille saab ligi viiekümne euro eest? Just seda seekord testimegi.

Kõigepealt peab muidugi arvestama, et ruuterit ligi 50 euro eest Hiinast tellides lisandub hinnale tollimaks. See 43 eurot maksnud seade sai juurde tollimaksu 9,39 eurot (maksu aluseks oli 46,93 eurot - tolli jaoks "statistiline väärtus"). Seega kokkuvõttes läks kõik kokku veidi üle 50 euro maksma ja tuli kohale kolme kuuga (ikkagi koroona-aeg).

Ruuter tuleb kohale õhukese pakikesena ja karbis on kaasas lisaks ruuterile kaablid, USA toiteplokk ning Euroopa üleminekuadapter.

Kõik juhendid on muidugi paraku hiina keeles.

Kuid juhendis olev QR kood juhatab mobiiliäpi "International versioni" allalaadimise lehele. See ongi paras koht, kust alustada.

Allalaetud äpp on õnneks suures osas ingliskeelne, kuigi hieroglüüfe viskab ka sekka ja järgmine ülesanne on Xiaomi Mi kontoga sisselogimine. Kui seda pole, tuleb see luua.

See päris kohe ei õnnestu, sest ei tule kinnituskoodi SMS-ina, järgmine tõrge tabab aga juba WiFi ruuteri ülesleidmisel võrgust. Ruuterit kohe ei leita.

Redmi võrguseadmel on neli LAN pesa - üks tuleb ühendada sissetuleva võrguühenduse külge, ülejäänud kolm on kaabliga seadmete jaoks. Kõik on gigabitise kiirusega.

WiFi töötab nii 2,4 GHz kui 5 GHz sagedusalas. Mõlemat võrku saab eraldi seadistada. Kuus antenni oskavad Beamformingut ning levi kontrollides tundub, et 5 GHz katab ühe keskmise maja 10-15 meetri raadiuses, 2,4 GHz võrk aga ulatub ka õue umbes 25-30 meetri kaugusele läbi kiviseinte.

Mi WiFi äpp on mugav ruuteri üldiseks seadistamiseks, seal on näha ka kõik külge ühendatud seadmed, mida saad siis mobiilist ükskõik kus asudes blokeerida või lubada. Iga seadme jaoks saab ka teate panna, et tuleks mobiilile märguanne, kui seade võrku satub. Samuti saab blokeerida whitelisti või blacklistiga veebiaadresse, kuhu seade saab või ei saa minna.

Selle kaudu on hea koduseid seadmeid kontrollida ja näiteks lastel blokeerida kõik sotsiaalmeedialingid õppimise ajaks või anda internet tagasi, kui kooliasjad on tehtud.

Ruuteril on sisseehitatud tulemüür, millel äpis on üsna elementaarsed seaded, aga ruuterit saab juhtida ka PC-le või Mac´ile installitava tarkvaraga või vanamoodi ruuteri IP aadressilt veebiliidese kaudu.

IP aadressilt avanevad veebilehed ongi muidugi kõige mugavam ja põhjalikum viis oma ruuteri seadistamiseks, kuid seda saab teha vaid sisevõrgust (kui just VPN-i ei kasuta, mille tugi on ruuteril samuti olemas).

Ainuke asi, et veebilehel on kõik hiinakeelne. Aitab muidugi Google Translate, mis üsna arusaadavalt menüüpunktid ära tõlgib (parem hiireklõps veebilehel ja menüüst "Translate" / "Tõlgi"):

Kohe alguses on hea ära teha ka WiFi optimiseerimine: selle käigus uuritakse eetrit ja leitakse kõige vabamad kanalid, kus on ühendus kõige häirevabam ehk kiirem.

Seadetes on olemas võimalused pordisuunamisteks ja IP aadressi järgi DMZ-ks ehk "demilitariseeritud tsooniks", kus asuvad seadmed on välismaailmale nähtavad, kuid ei kompromiteeri sisevõrgu seadmeid.

VPN serveri tugi on küll olemas, kuigi see tähendab pigem, et ruuter võib haakida end mõne välise VPN serveri, näiteks töökoha VPNi külge. Kui julgust jätkub, saab ka eelseadistatud Xiaomi enda Xiaomi Service Go VPNi külge haakida, aga kas on mõtet suure Hiina (tule)müüri taha oma VPN-iga ühenduda?

Ühenduskiirust saab ka testida.

Ruuter toetab kokku 128 võrku ühendatud seadme teenindamist, seega saab selle ruuteri probleemideta oma targa kodu andureid juhtima panna. 128 andurit ja lisaseadet niipea ehk veel vähemalt arvuliselt täis ei tule.

Toetatud on IEEE 802.11a / b / g / n / ac standardid. Kiiruseks kuni 2033 Mbit/s. Kui muidugi võrku ühendatud seadmed neid kiirusi toetavad.

Kui võrgus on vanemaid seadmeid, näiteks 2,4 GHz võrgus töötav printer, siis pole probleemi ka 5 GHz võrku ühendatud sülearvutilt printerisse väljatrüki saatmisega, need erinevad võrgud kommunikeeruvad läbi ruuteri. Sama on ka anduritega, mis 5 GHz sagedusalal ei tööta, vaid vajavad parema leviga 2,4 GHz võrku.

WiFi Analyzeri äpiga mobiilist vaadates on näha, et 2,4 GHz sagedusalal on ruuter valinud vaba 2. kanali (hõivatud on 1. kanal paari teise ruuteriga), 5 GHz sagedusalal aga istub uhkes üksinduses 149. kanalil ja kõik teised kanalid eetris on vabad. 5 GHz on üldse veidi puhtama eetriga, kuna levi on väiksem ja uusi seadmeid, mis seda kasutavad, vähem.

Kui kasutad Xiaomi targa kodu lahendust, siis see ruuter peaks olema ühilduv Xiaomi / Aqara targa kodu keskusega nii, et kõik andurid võrgus tuntakse hoobilt ära ja neid ei pea ükshaaval seadistama hakkama. Mõnikord on teiste ruuteritega probleeme, et andurid, lülitid, targad pirnid või nutikodumasinad "unustavad" võrguseaded ära, vähemalt teoorias ei tohiks selle Redmi ruuteriga seda juhtuda.

On siis ruuterist abi?

Võrreldes Telia standardse (Inteno) ruuteriga, on Redmi AC2100 parem tõesti üsna mitmes osas. Esiteks, sellega saab ühendada palju rohkem seadmeid 2,4 GHz ja 5 GHz võrku. Teiseks - leviala on oluliselt parem just 2,4 GHz sagedusalal. Seal, kus Telia ruuter enam WiFit ei levita, on Redmi ruuteril lausa kolm pulka viiest (levi). Ja kolmandaks - oluline pluss on ka mobiiliäpp, millega saad ruuterit isegi kaugel kodust eemal juhtida, näiteks koduseid seadmeid internetti lubades või blokeerides. Tulemüür on ka abiks, seda saab ise seadistada nii kodus üle brauseri või isegi mobiiliäpist, kui viitsid blokeeritavaid URL-e mobiiliekraanilt sisestada. Mobiiliäpp on õnneks ka ingliskeelne, ehkki ruuteri suur puudus on veebiliidese hiinakeelsus. Kuigi ka sellega harjub pikapeale läbi Google´i tõlke - aja jooksul kuluvad menüüd ja nende asukohad pähe.

PLUSSID

+ kiire, 2,4 ja 5 Ghz ruuter kuni 2033 Mbit/s ja Gigabit LAN-iga

+ ingliskeelne mobiiliäpp ja ligipääsu juhtimine sellega ka kodust eemal

+ hea levi, kuus beamformingu toega antenni

MIINUSED

- hiinakeelne veebiliides

- pole eraldi Parental Control´it ehk laste seadmete juhtimist eelseadistustega

- pole ingliskeelset kasutusjuhendit

TEHNILISED ANDMED

Gigabitine ruuter Xiaomi Redmi AC2100

Hind: 43 eurot (+9,4 eurot tollimaksu) - Gearbest

Pordid: 1x Gigabit WAN, 3x Gigabit LAN

Protsessor: kahetuumaline MT7621A, nelja paralleelarvutusega, 880 MHz

Antennid: 6x 5 dBi, 6kanaliga signaalivõimendiga

Sagedusalad: 2,4 GHz / 5 GHz dual-band, ühenduskiirus kuni 2033 Mbit/s, beaforming signaalivõimendus

Mälu: 128 MB, toetab kuni 128 seadme üheagset ühendamist

Veakorrektsioon: intelligentne veaparandus nõrga signaali korral

Seadmete juhtimine: võimalus seadmete kaupa luua URL filtreid ja tulemüüre

WiFi: 2,4 GHz kanalid 1-13; 5 GHz kanalid 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157 , 161, 165

Protokollid: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, IEEE 802.3 / 3u / 3ab

WiFi krüpteering: WPA-PSK / WPA2-PSK SSID peitmine

Seadistamine: veebiliides, äpp (Android, iOS, PC, Mac)

Töökeskkond: 0-40 kraadi, 10 - 90 pprotsenti õhuniiskust