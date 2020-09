Samsung tutvustas oma esimest topeltkiiret PCIe 4.0 SSD ketast 980 PRO

Samsung avalikustas oma uue SSD ketta Samsung SSD 980 PRO, mis on ligi kaks korda kiirem ning suunatud nõudlikele mänguritele ja tööinimestele, kes vajavad enda tegevusteks võimalikult võimsaid mäluseadmeid. Tegemist on Samsungi esimese PCIe 4.0 ühendusega NVMe SSD kettaga.

Ennekõike on uus SSD mõeldud erinevate andmemahukate programmide ja mängude jooksutamiseks. Eriti hästi sobib see neile, kes teevad igapäevaselt tööd 4K või 8K resolutsioonis meediasisuga või soovivad mängida mänge parimate graafikaseadetega.

Kõik seadmes olevad komponendid, sealhulgas Elpis´e kontroller, V-NAND ja DRAM mälud on Samsungi enda toodetud, mille eesmärgiks on kasutada maksimaalselt ära uue PCIe 4.0 potentsiaali.

Samsung 980 PRO SSD pakub kuni 7000 MB/s lugemis- ja kuni 5000 MB/s kirjutamiskiirust, mis teeb seadme kuni kaks korda kiiremaks kui vana PCIe 3.0 liidesega SSD-d ja kuni 12 korda kiiremaks kui SATA SSD-d.

Lisaks on oluliselt täiendatud jahutussüsteemi, mis parandab seadme võimsust ja vastupidavust. Kui enamik tänapäevaseid NVMe SSD-sid kasutab välist vasest valmistatud radiaatoreid, siis 980 PRO on varustatud nikklist kattega seadme kontrolleri peal ja sooja juhtiv kate on SSD taga, mis aitab temperatuuri paremini kontrollida. Tänu sellele on SSD oma võimsusele vaatamata kompaktne M.2 standardile vastav seade.

Uus Samsung 980 PRO SSD on saadaval kolmes suuruses – 1TB, 500GB ja 250GB. Seade jõuab Eestis müügile septembrikuu jooksul ja seadme soovituslik jaehind 250GB mudelile on 89,99 eurot.

Tehnilised andmed