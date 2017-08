Samsung esitles kaht uut aktiivsuskella Gear Sport ja Gear Fit2 Pro

Samsung esitles tänavuse Berliinis toimuva tehnikamessi IFA 2017 raames kahte uut aktiivsetele inimestele mõeldud aktiivsuskella: Gear Sport ja Gear Fit2 Pro. Gear Sport on mitmekülgne tervisesportlastele suunatud veekindel nutikell; Gear Fit 2 Pro on aasta tagasi turule tulnud Gear Fit 2 aktiivsusmonitori täiustatud GPS-iga variant.

“Uued Geari tooted aitavad kasutajatel oma elu oluliselt mugavamaks teha – alates detailsest aktiivsuse, sealhulgas une ja toitumise, jälgimisest ning lõpetades lisamotivatsiooni pakkumisega erinevate teavituste kaudu. Toodetes peituvad uudsed nutilahendused muudavad aktiivse elustiili harrastamise märksa lihtsamaks,” ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

“Aktiivsed eluviisid ning sellega kaasnevad nutitooted ei ole enam ammu mõeldud vaid elukutselistele sportlastele. Aktiivsusmonitorid leiavad üha enam kasutust inimeste igapäevase liikumise jälgimisel, andes kasutajale võimaluse olla kursis oma päevase liikumisaktiivsusega ning abistada eluviisi kujunemisel,” sõnas Aasma.

Gear Sport

Samsungi uue stiilse ning praktilise ümara kujuga nutikella nimi viitab küll spordile, kuid nutikella rihm on sarnaselt oma eelkäijale Gear S3-le vahetatav, et seda oleks soliidne kanda ka väljaspool treeningusaali.

Uute funktsioonidena saab Gear Sporti abil kontrollida näiteks Samsungi IoT seadmeid või kasutada seda puldina PowerPoint esitluste lehitsemisel.

Seadmel on 1,2-tolline ümar Super AMOLED 360x360 pikslise resolutsiooniga ekraan, mis on omakorda kaetud Corning Gorilla Glass 3-ga. Nutikell kasutab Tizen operatsioonisüsteemi ning kaalub ilma rihmata 50 grammi. Seadmel on 4 gigabaiti sisemälu, 300 mAh aku ning see toetab juhtmevaba laadimist.

Gear Fit2 Pro

Gear Fit2 Pro on Samsungi aktiivsusmonitori Gear Fit2 edasiarendus. Ühe peamise uuendusena on täiustatud seadme GPS-i, mille abil tegevusi jälgitakse.

Ühtlasi on uuel aktiivsusmonitoril täiustatud pulsimõõtja ning veekindlus, mis teeb sellest ahvatleva abimehe ujujatele. Koostöös ujumistarvete tootjaga Speedo on välja arendatud ka mitmeid nutifunktsioone just ujumishuvilistele. Näiteks saab seadmega jälgida läbitud ringide arvu, kiirust ning ujumisliigutuste rütmi.

Seadmel on 1,5-tolline kumer Super AMOLED 216x432 resolutsiooniga ekraan, mis on vastupidavuse tagamiseks kaetud Corning Gorilla Glass 3-ga. Gear Fit2 Pro kasutab Tizen operatsioonisüsteemi ning on varustatud 4-gigabaidise sisemäluga ja 200 mAh akuga.

Lisaks nutikellale ja aktiivsusmonitorile tutvustas Samsung ka oma juhtmevabade kõrvaklappide Gear IconX uut põlvkonda. Kõrvaklappidele on lisatud ühendus Samsungi loodud virtuaalse assistendiga Bixby, et kasutajad saaksid hõlpsasti häälkasklustega kontrollida näiteks telefonist tulevat muusikat või muid funktsioone.

TEHNILISED ANDMED

Samsung Gear Sport

Värv: Must, Sinine Ekraan: 1.2” kumer Super AMOLED

360 x 360, 302ppi

Värviline Always On ekraan

Corning Gorilla Glass 3 Protsessor: Kahetuumaline 1.0 GHz OS: Tizen Suurus: 42.9(W) x 44.6 (H) x 11.6 (D) mm

50g (Ilma käerihmata) Käerihm: 20mm Mälu: 4GB sisemälu, 768MB muutmälu Ühenduvus: Bluetooth® v4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/GLONASS/Beidou Sensorid: Akseleromeeter, Güroskoop, Baromeeter, Pulsimõõtja, Valgussensor Aku: 300 mAh Laadimine: Juhtmevaba laadimine Vastupidavus: 5 ATM veekindlus

MIL-STD-810G Ühilduvus: Samsung Galaxy: Android 4.3 või hilisem

Teised Android seadmed: Android 4.4 või hilisem

iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 *iOS 9.0 või hilisem

TEHNILISED ANDMED

Samsung Gear Fit2 Pro