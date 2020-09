Test: kas voldiktelefonide aeg on käes? Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Volditavatest telefonidest on nüüd välja tulnud juba teine põlvkond ja kui esimene oli veel palju probleeme tekitav, siis nüüd peaksid esimesed lastehaigused läbi põetud olema. Arvutimaailma testimislaual olnud Samsungi telefon tundus küll väga põnev, aga kas just 2000 eurot selle eest raatsiks juba välja käia, on teine küsimus.

Kui Z Fold2 kokku panna, siis on see keskmisest oluliselt paksem mobiil, hingede poolt paksenev ja teisest servast natuke õhem. Aga see ei sega eriti, sest kaameraplokk on just selle õhema serva all, nii et lauale pannes jääb ekraan lauapinnaga enam-vähem paralleelselt.

Küll aga on see välimine ekraan, millega saab Z Fold2 kasutada nagu tavalist telefoni, oluliselt kitsam. Youtube´i videoid vaadates saab muidugi ka suure ekraani lahti voltida, sama on veebilehtedega, aga kui kiirelt midagi ühe käega vaadata, siis peab leppima kitsa ja pika ekraaniga, kuhu paljud veebilehed paigutavad teksti väga lühikeste ridadega.

Lahtivolditav ekraan on muidugi siin igas olukorras abiks ja see ruudukujuline formaat on tõesti nii suur, et teeb igale telefonile silmad ette info mahutamise osas. Kui tavaline tahvel jäetakse tihti koju, siis see 7,6-tolline mobiil on sul alati kaasas ja mahub vabalt taskusse. Adaptiivne 120 Hz värskendussagedus ja korralik heledus teevad selle kasutatavaks ka õues päikese käes ning igas olukorras on pilt väga sujuv.

Samas - mõned "ruudukujulised" programmid, nagu näiteks Instagram, ei kasuta lahtivolditud Z Foldi ekraani äärest ääreni ära, vaid uudisvoog jookseb keskel, jättes kahte serva mustad ribad. Eks ilmselt eriformaadiliste ekraanide puhul on vaja, et äpp ka oskaks end siis servast servani paigutada. Samsungi enda äpid on saanud täienduse, mis volditavat ekraani oskavad ülihästi ära kasutada ja rööprähelda saab vabalt mitme äpi vahel korraga. Ekraanijagamisega saab ekraanile muidugi manada ka teisi äppe kõrvuti ja nende vahel on võimalik edukalt ka Copy-Paste´i teha.

Hinged on tõesti Z Fold2-l sujuvad ja piisavalt jäigad, et näiteks telefon poolenisti lahti voltida ja jätta lauale nagu sülearvuti. Siis saab alumisele poolele kuvada klaviatuuri ja ülemises osas vaadata sissetipitavat teksti (näiteks Gmailis või Wordi dokumenti sisse lüües). Ka selfie-videot on nii väga mugav filmida, kuna alumisele ekraanipoolele jäävad siis veel ka juhtnupud. Samuti saab tagakaameratega pilti teha, nii et telefon seisab laual pooleldi voldituna "püsti".

Ekraani murdekoht on uuel Samsungil üsna vaevumärgatav, kuid siiski tajutav. Siin jäi see ka natuke pildile:

Hinged on tehtud väga tihedaks, neil on ka vastavad "harjakesed", mis peaksid vältima mustuse sattumist hingemehhanismide vahele. Tõesti, isegi hingeotstest paistab kõik ülitihedalt suletud olevat, nii et kübetki vahele ei mahu. Siiski ei taga see veel korpuse veekindlust.

Jõudlus - väga hea

Kaks ekraani ja multitasking nõuavad kiiret protsessorit ja seda Samsung pakubki Qualcomm Snapdragon 865+ protsessoriga, millel on kaheksa tuuma (1x 3,09 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,8 GHz). Teeme ära traditsioonilised jõudlustestid ning sätime voldiktelefoni Arvutimaailma kõigi aegade jõudluse edetabelisse.

Tõesti, Z Fold2 maandub kolmandale kohale Oneplusi tippmudelite järel ja on praegu üks kiireimatest telefonidest, minnes mööda ka Huawei tippmudelitest.

Kasutajaliideses on ka seda näha. Kõik liigub kärmelt ja on sujuv.

4500 mAh aku pole kahe ekraaniga telefoni jaoks teab mis suur, kuid sellega venitab hädavaevu õhtusse ära. Kui suurt ekraani vähem kasutada või kui mõnel päeval suurt ekraani üldse lahti ei tee, siis on olukord muidugi parem ja ei pea muretsema, kas aku saab hilisõhtuks tühjaks. 120 Hz värskendussagedus suurel ekraanil on adaptiivne ja näiteks staatilist lehte põrnitsedes võib see langeda vaid mõne hertsini, säästes nii akut. Mitmepäevast tööaega aga ei maksa loota. Toetatud on kiirlaadimine, juhtmevaba laadimine ja pöördlaadimine.

Sõrmejäljelugeja pole nii hea, kui võiks oodata - mida ka ei proovinud, jälgi uuesti sisestada või hoolikamalt sisselülitusnuppu vajutada, sõrmejälge tunti ära keskmisest kehvemini. Palju oli valesti tuvastamisi:

Sõrmejäljelugeja asub toitenupu sees ja sellised lugerid on tavaliselt olnud väga täpsed ja kiired. veidi paremini toimis siis, kui telefon oli lahti volditud, kokkuvoldituna oli vigu rohkem.

Kaamerad - palju, aga keskpärased

Kaameraid on Z Fold2-l koguni viis: kolm tagaküljel, üks välisel ekraanil ja üks lahtivolditud suure ekraani sees. Tagakaamerad on kõik 12 MP (tavaline, ülilainurk ja tele), esikaamerad 10 MP.

Kaameratest on põhjust rääkida testis viimasena, sest need pole selle telefoni põhiliseks müügiargumendiks. Kui tahad head kaameratelefoni, võta hoopis Galaxy S20 või uus Note. Z Fold2 tagakaamerad on siiski tubli keskmine ja teevad häid pilte tavaoludes, kui väljas paistab päike või valgustuse olud on head. Hämaras kipub kvaliteet langema.

Kõigepealt mõned pildid loojangutaevast, lainurk ja tele. Pildil klõpsates näeb originaali.

Suurendust saab teha kuni 10x. Siin on üks maksimaalselt väljasuurendatud kass:

Siin üks väike katse valguses ja varjus, HDR-iga:

Lilli ja liblikaid (kärbseid) hea valgusega pildistades pole muidugi kvaliteediga probleemi, pildid tulevad üsna teravad ja selged.

Kokkuvõtteks - kellele ja milleks?

Tundub, et Galaxy Z Fold2 on elustiilitelefon ja natuke ka praktilise poolega, aidates taskus tahvlit kaasas kanda, kui seda peaks vaja minema. Maha istudes on seda vaja päris tihti, sest hea on kõike ikkagi suurelt ekraanilt vaadata. Samuti sobib see telefon väga hästi rööprähklejale, kes lisaks arvutile tahab ka telefonis/tahvlis mitut asja korraga lahti hoida.

Massidesse 1999-eurose hinnaga eksklusiivtoode veel ilmselt ei jõua. Aga tehnoloogia on lihvitud ja turuvallutuseks peaaegu valmis. Pole välistatud, et volditava ekraaniga telefonid ongi paari aasta pärast teatud kasutajate seas üsna tavalised ning võtavad tahvlitelt turgu ära.

Praegu aga - kui sul just pole hiiglaslikku pangaarvet ja liigset edevust, siis on hea, et see telefon on olemas ja töötab volditava ekraani osas väga hästi, kuid jääb siiski nišitelefoniks oma väikeste kiiksudega. Varsti-varsti aga võivad inimesed olla selleks juba valmis. Ja tootjad on siis ka juba valmis, et hinda tavatelefonidele lähemale tuua. Muidugi võivad selle telefoni ostjad enda õigustuseks teha ka kalkulatsiooni ja öelda, et kaks-ühes seadme hinna kompenseerib eraldi tahvli ja eraldi telefoni ostmise hind, mis võib juba peaaegu kattuda. Muidugi, ka nii võib ostu põhjendada.

PLUSSID

+ kaks ekraani ehk sul on alati kaasas nii tavatelefon kui tahvel

+ piisav jõudlus mitme äpi korraga jooksutamiseks ja tugi suurel ekraanil kõrvuti äppide kuvamiseks

+ hea voldikekraan - voldi kohta pole peaaegu näha, 120 Hz ja väga ere ka õues töötamiseks

MIINUSED

- liiga kallis tavakasutaja jaoks

- sõrmejäljelugeja andis palju vigu

- kaamera on pigem keskmine, kui võrrelda Samsungi tuntud headuses telefonidega

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung galaxy Z Fold2 5G

Hind: 1999 eurot (Euronics, Telia, Tele2, Elisa)

​Ekraan: suur ekraan 7,6-tollineDynamic AMOLED, 2208x1768 pikslit, 120 Hz, puutetundlik, volditav; väike ekraan 6,2-tolline Super AMOLED, 60 Hz, Corning Gorilla Glass 7 kriimustuskindla kattega

Protsessor: Qualcomm Snapdragon 865+, kaheksatuumaline (1x 3,09 GHz Kryo 585 + 3x 2,42 GHz Kryo 585 + 4x 1.8 GHz Kryo 585)

Operatsioonisüsteem: Android 10

Mälu: 12 GB, välkmälu 256 GB

SIM kaart: 2 SIM-i, Nano SIM + eSIM (Pull/Push)

Aku: 4500 mAh, 25 W laadija, juhtmevaba laadimine, kiirlaadimine, pöördlaadimine

Vee- ja tolmukindlus: ei

Sõrmejäljelugeja: jah, toitenupu sees

Mobiilne andmeside: kuni 2,33 Gbit/s alla, 436 Mbit/s üles

WiFi: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Kaal: 282 grammi