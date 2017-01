Samsung Gear kantavad nutiseadmed ühilduvad nüüd ka IOS-iga

Nüüd on võimalus valida: kui tahad käele Androidi, aga telefoni IOS-i, siis Samsung Gear kantavate nutiseadmetega on see võimalik.

Kõik uusimad Samsung Gear tooteperekonna seadmed ehk Gear S3, Gear S2 ja Gear Fit2 ühilduvad nüüdsest ka iOS operatsioonisüsteemiga.

Alates sellest nädalast on kõigil iOS-seadmete kasutajatel võimalik alla laadida Samsung Gear S rakendus kas Apple App Store’ist või veebiaadressilt apps.samsung.com/gear (link nutiseadmetele). Pärast allalaadimist pakub rakendus teavitusega Connect to Gear iOS-seadme kasutajale võimalust ühendada oma seade automaatselt sobiva Samsungi kantava nutiseadmega – Gear S3, Gear S2 või Gear Fit2.

“Meie eesmärk on pidevalt pakkuda kasutajatele üha laiemaid kasutusvõimalusi ja kuulame seda tehes ka oma klientide soove ning see sisaldab ka iOS-tuge meie uusimale kantavate seadmete tehnoloogiale,” ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. “Nii Androidi kui iOS-i ühilduvus meie uusimate Gear-perekonna seadmetega annab kantavate nutiseadmete omanikele veelgi rohkem kasutusvõimalusi.”

Näiteks sarja uusima ehk 16. jaanuaril Eestis müügile tuleva Gear S3 nutikellaga saavad iOS-i kasutajad nautida ajatult stiilset disaini, IP68 vee- ja tolmukindlust ning sisseehitatud GPS-i, alti- ja baromeetri ning kiirusmõõtmise rakendusi. Gear S3 on aktiivse elustiiliga inimesele sobiva rustikaalse frontier ning klassikaliste käekellade elegantsi kandva classic mudelitena. Nutikellaga saab mugavalt jälgida oma treeninguid – läbitud vahemaad, marsruuti, liikumise kiirust, põletatud kaloreid ja pulssi.

Ühilduvad iOS seadmed: iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6+, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7, iPhone 7+ and iPhone SE (iOS 9.0 ja uuem).

Seadmete pakutavad võimalused ja omadused võivad regioonide või teenusepakkujate lõikes erineda.

iOS-ühilduvus Samsungi kaasaskantavatele nutiseadmetele saadaval turgudel, kus Samsungi Gear seadmed on ametlikult müügil.