VÄIKE TEST: kui juba RGB LED-id, siis ka mänguri kõvakettal!

Kui sul laual juba kõik seadmed RGB tuledega plingivad, siis on viimane asi ka mängukonsooli või mänguriarvuti mahukas lisaseade - HDD ehk kõvaketas võtta selline, millel aeglaselt pulseerivate vikerkaarevärvidega valgusefektid. Just selline oligi Arvutimaailma laborilaual vilkuv Seagate Firecuda 2,5" 1TB Hard Drive.

RGB LED-id töötavad koos Razer Chroma RGB tarkvaraga PC-dele, mis sünkroniseerib kõik (Razeri) lisaseadmed ja aitab värviefekte sünkroonis juhtida - kõrvaklappidest ja hiirtest-klaviatuuridest alates ning monitoridega lõpetades. Saad valida, mis värvid, millisel seadmel, millises rütmis ja kas üldse vilguvad. Seda aga vaid PC-dega. Samas vikerkaarevärvides LED-riba vilgub ühtemoodi pulseerides iga seadmega ühendades, isegi nutitelekaga.

Värvidemäng näeb välja umbes selline:



Seagate´i mänguri väline kõvaketas on keskmiselt kiire, USB 3.2 ühendusega ja mahutab (testmudeli puhul) 1 TB. On ka suuremaid mudeleid, näiteks Eesti poodidest on saada ka 2 TB mahuga isendeid, kuid tootjal on riiulis veel isegi 5 TB mudel. Sellele saab panna kõik oma tähtsamad mängukollektsioonid ja kaasa võtta. Xboxil näiteks on võimalus oma väliselt kõvakettalt mängida, nagu oleks tegemist sinu enda mängukonsooliga. Seega sõbra juurde minnes piisab vaid kõvaketta taskusse libistamisest.

Kettal on ka paar lihtsat mängu ja .exe fail, mis ei tee muud, kui viib toote registreerimise aknasse. Registreerimise eest saab Rescue Data Recovery Services varundustarkvara, et oma väärtuslikud andmed varukopeerida. Selle kõige kõrvalt on veel vaba ruumi jäänud 930 GB, aga keegi ei keela muidugi kaasatulnud ballasti eemaldamast ja kogu mahtu kasutamast. Driftimäng oli aga vähemalt esialgu täitsa meelelahutuslik, ehkki üsna minimalistliku graafikaga, nagu 1990ndatest.

USB 3.2 toega arvuti jaoks on kõvaketas peaaegu sama kiire, nagu sisemine ja seega sobib ka mõnede mitte väga nõudlike mängude mängimiseks. Mingit eelist muidugi väline kõvaketas ei anna, aga ei võta nende puhul ka väga hullusti tempot vähemaks. Laadimisaeg on alguses aga pikem.

Tänapäeva mängud võtavad keskmiselt 150-250 GB, seega terabaitides kõvaketas polegi mingi hiiglaslik arhiiv, sinna mahub vaid 4-6 suur mängu (ja rohkem pisemaid). Kuna tegemist pole SSD-ga, mis terabaidiste mahtude juures oleks päris kallis, saab HDD-le ehk kõvakettale arhiveerida oma vähem kasutatavad mängud või hoida seal mahukamaid asju, mis kiirele SSD-le ei mahu.

Väline kõvaketas on kerge, kompaktne ja kui LED-tuled välja lülitada, siis üsna märkamatu. USB-st saab toite, USB 3.2 standard näeb ette piisava võimsuse, et samast pordist saab ka pöörleva kõvaketta ära toita. Seade on peaaegu hääletu, mingit krõbinat või sahinat pole kuulda. Vaid kõrva päris lähedale pannes kuuleb tüüpilist kõvakettasahinat.

Lugemis- ja kirjutamiskiirused ulatuvad 125 MB/s juurde, tegemist on kiiruse poolest üsna tavalise kõvakettaga ehk SSD-dest aeglasemaga, kuid mahult sellisega, mis polegi mõeldud kihutamiseks, vaid mahutamiseks. Hinna poolest on see mõistlik ja korralik tükk terabaidi suurust lisamälu.

PLUSSID

+ efektne RGB valgustus sinu teiste mänguriarvuti lisaseadmetega sobitamiseks

+ Suur maht, kus säilitada oma mänge (mis ei vaja SSD tippkiirust)

+ kerge ja mugav kaasa võtta

MIINUSED

- SSD-st aeglasem

- Mängimiseks PlayStation 3, 4 ja Xbox 360-ga, uusimate konsoolide jaoks sobib vaid varunduseks

TEHNILISED ANDMED

Väline (mänguri) kõvaketas Seagate FireCuda 2,5" 1TB

Soovitatud hind: 100 eurot

Maht: 1 TB

Ühendus: Micro-USB 3.2 Gen 1

Toide: USB-st

Efektid: RGB efektid ja mustrid, mis juhitavad Razer Chroma RGB tarkvaraga (PC)

Ühilduvus: Windows, Mac, Playstation, Xbox