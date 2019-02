Siroflo mikrokaamera - seikluseks liiga väike, aga autokaameraks võib-olla üsnagi hea

Siroflo üliväike mikrokaamera defineerib end seikluskaamerana ja teeb Full HD (30 kaadrit sekundis) videosid, kuid päris metsiku seikluse keskele ei pruugi see kaamera siiski hea olla - esiteks on see nii pisike, et suusakindaga on raske väikestele nuppudele pihta saada, teiseks - tootja ei luba mingit veekindlust, mis on ka ilmne, sest kaamera korpus on mitmest osast ja mälukaardipesa avab ka kogu sisu välise niiskuse mõjutustele. Kuid põgusas testis siiski leidsime sellele kaamerale ka mõne hea kasutusvõimaluse.

Tegemist on tõesti ülipisikese Full HD kaameraga – ilmselt ühe pisimaga, mis üldse olemas. See on ka tikutopsist oluliselt väiksem, võrreldav iiriskommi suurusega.

Sellepärast on ka kaamera juhtimine üsna krüptiline. On vaid kaks nuppu: Mode (pildistamisrežiim) ja sisse-välja-start-stopp nupp.

Sisse lülitades hakkab LED põlema kas roheliselt, siniselt või ebamääraselt. Need värvid näitavad, kas kaamera on HD, Full HD või foto režiimis. Klipid salvestatakse kuni 15 minuti pikkustena microSD kaardile ja kui kaart täis saab, kirjutatakse vanemad klipid kohe üle, nii et mälukaardi tühjendamise pärast ei pea muretsema aktsioonis olles. Peab vaid muretsema, et vanad klipid kaotsi ei läheks ja need vahepeal kas USB kaabliga või mälukaardilt otse arvutisse tõmbama.

Kui kaamera filmib, siis LED plingib, aga ega muud tagasisidet filmimisele polegi. Pildistades korraks LED kustub.

Kaamera saab ühendada teleriga, kuid meil ei õnnestunud kaamerast Samsungi nutitelerisse pilti näitama hakata. Teler ei tundnud ära, et komposiitvideo sisendist midagi sisse tuleks.

MicroSD kaart käib oma pessa üsna lahtiselt ja mingit klõpsu või kinnitust pole. Seepärast võiks aktiivsema seikluse jaoks võtta kaitsva statiiviümbrise, mis mälukaardi pilu natuke kinni hoiab.

Kaasas on GoPro-stiilis kinnitusi kiivri külge või statiivile ning randmerihm. Laadida saab USB kaablist.

Piltidele tuleb pildistades juurde vale kuupäev, aga kust saakski see seade võtta omale õige kuupäeva? Mingeid seadistusmenüüsid ju pole, et käsitsi kuupäev õigeks panna. Saab vaid tarkvara uuendada mälukaardil.

Mõni pildinäide on allpool ja on ilmselge, et selle vähem kui 26-eurose pildimasinaga mingeid imepilte ei tee.

Jätkame juba õues.

Kõige mõistlikum kasutusala, kus seda kaamerat kasutada, on auto pardakaamerana, sest seikluskaameral on 125-kraadine ülilainurkobjektiiv ja see salvestab katkematult 15-minutisi klippe, kirjutades peale mälukaardi täis saamist vanad failid üle.

Pildist on enam-vähem hästi aru saada tänavaliiklus ja autod, kuid autonumbrite tuvastamisele liikumisel ei maksaks liiga panustada. Vastutulevate masinate numbrid on sellise teravusega:

Kuid sellele üliodavale ja ülipisikesele kaamerale on ka veel üks hea rakendus. Kuna see ei maksa eriti midagi, siis saab mikrokaameraga teha igasuguseid videoeksperimente: osta neid kasvõi mitukümmend ja paiguta mõne põneva hetke jäädvustamiseks kõikvõimalikesse kohtadesse. Full HD resolutsiooniga saab korralikus valguses üsna talutava pildi. Põhikaameraks on muidugi midagi GoPro sarnast vaja.

Aku peab vastu 48 minutit, seega saab ka mõne pikema suusalaskumise või igapäevase maanteel liiklemise peale võtta. Seiklusel aga on üks ebamugav omadus see krüptiline kaamera juhtimine. raske on eristada rohelise-sinise LED-i ja sinise LED-i põlemist, roheline on juba paremini eristatav. ja eks roheline ehk Full HD režiim ongi kõige olulisem, pilditegemiseks pole see kaamera just kõige parem ja HD režiimis pole ka põhjust salvestada, kui Full HD on olemas. Paraku õues kohmetute näppudega filmides selgus hiljem arvutist vaadates, et mälukaardile miskipärast umbes pooled või rohkem klippidest üldse ei salvestunudki. Sai korduvalt proovitud - LED plinkis roheliselt, mis peaks tähendama Full HD video salvestamist, kuid pärast mälukaardil ikkagi midagi ei olnud. Vaid mõni üksik klipp salvestus.

Peale katsetamist ja eksimist sai leitud kõige sobivam režiim kaamerale - Full HD eelmise salvestusega seadistatud, tuli õues vaid kaamera sisse lülitada ja 3-4 sekundi pärast hakkas see automaatselt salvestama. Nii pole muret, et menüüst õiget režiimi peale ei saa ja ka salvestamise alustamine hakkab automaatselt.

Kaameraga on komplektis kaasas mitu GoPro stiilis kaamerakinnitust, mis on GoPro lisadega ühilduv, samuti universaalne laadimis- ja andmekaabel koos ühe komposiitotsikuga, mis paraku telekaga ühendades pilti näitama ei hakanudki.

Lühikeses kasutusjuhendis selgitatakse lahti, kuidas menüünupu ja LED-iga kaamera kolme režiimi vahetada ja ega rohkem polegi palju juhendada.

Mälukaardiks sobivad video salvestamiseks piisava kiirusega 8 - 32 GB kaardid. Mälukaarti saab lugeda USB kaabliga, aga parem oleks siiski otse mälukaart arvutisse pista, sest see on kiirem ja siis saab ka faile kustutada ja ümber nimetada. Kui kasutad USB kaabliga kaamerat ennast, siis justkui saaks kustutada, aga pärast ilmuvad kustutatud videoklipid mälukaardile tagasi.

Mõistlik on mälukaart enne kasutamist ära formaatida ja tühjaks teha, sest kui midagi on kaardil, siis kipub kaamera sellele mitte salvestama, isegi kui ruumi veel on. Ootamatuste vältimiseks võiks hoida sel mälukaardil vaid kaamera enda salvestatud videoklippe.

Kokkuvõtteks: mida siis sellise kaameraga ette võtta? Kuna just algas koolivaheaeg, siis see oleks hea paraja kingi hinnaga koolilapse esimeste katsetuste kaamera - pole kahju, kui katki läheb või ära kaob, päikeselise ilmaga väljas saab esimesed katsetused tehtud ning hiljem võib arvutis ka monteerimist õppida. Teiseks sobib see minikaamera filmimiseks kohtades, kus on vaja üliväikest kaamerat ja palju kaameraid - kuna see ei maksa midagi, siis kannatab kohe hulgi osta.

Kolmandaks - liikluskaameraks sobiks ka, kuigi autonumbreid hiljem bideolt ilmselt ei õnnestu tuvastada. Kuid dokumenteerimiseks on kvaliteeti piisavalt.

Kui tahad tõelist seikluskaamerat, siis peaksid siiski vaatama selliseid, mis oleks lihtsamad käsitseda ka kinnastega ja kannataks vähemalt pritsmeid ja niiskust, kuid veel parem, kui oleks veekindel.

TEHNILISED ANDMED

Seikluskaamera Siroflo MINI DV

Hind: 25,58 eurot (Gearbest)

Video resolutsioon: 720P või 1080P @ 30 kaadrit sekundis

Pildi resolutsioon: 2 MP

Kaamera vaatenurk: 125 kraadi

Mälukaardid: micro SD (8 - 32 GB, Class 4)

Aku: 3,7 V, 230 mAh, tööaeg 48 minutit

AV väljund: jah

CMOS sensor: 2 MP

Mõõdud: 2,4 x 2,4 x 3,2 cm

Kaal: 14 grammi