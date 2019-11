Järgmisel nädalal algab megaüritus Slush - põhjamaade suurim idufirmade festival

Ajal, kui Helsingi on turistidest tühi ning taevast sajab lund, lörtsi, vihma või midagi vahepealset, on ometi juba aastaid kõik hotellid neil päevil varakult kinni pandud ning laevad ja lennukid täis ostetud - algab Slush, idufirmade suurim festival.

Just selleks ajaks ongi spetsiaalselt üritus planeeritud, sest ainult hullud tuleks niisama novembri keskel Helsingisse puhkama - Slushiga aga tulevad kohale 700 ajakirjanikku ja 25 000 külastajat (sh 4000 idufirmat ja 2000 investorit) ning praeguseks on juba kokku lepitud 55 000 üks-ühele kohtumist. Helsingi messikeskuse suur hall on täis meeter korda meeter idufirmade bokse, aga kohal on ka kõik suured - Microsoft, Google, Nokia, ABB, isegi tuntud auto- ja tööstusettevõtted on oma suuremate boksidega esindatud. Enamasti on aga IT-gigantide huviks leida startup-festivalilt töötajaid, mõned soovivad ka paljulubavatesse ideedesse investeerida. Omaette seltskond on investeerimisfondid ja ingel-investorid, keda samuti on kohapeal suur kontsentratsioon.



Eelmisel aastal esitles Google projekti Wing - ka nemad tahavad hakata kullerdrooniga kaupa kohale toimetama.

Sel aastal on oodata sama võimast show´d, hulka ettekandeid ja esitlusi, kümneid tuhandeid kohtumisi ja investorite-idufirmade käesurumisi edukate diilide peale. Ruumi on üle 46 tuhande ruutmeetri, sellele on laotatud 330 lauda, 30 investorite lounge´i, 150 idufirmade pisiboksi, suurkorporatsioonide stendi või ala, neli kohvikut, toiduala (tavaliselt tänavatoidu pakkujatega), Saunaküla ja muidugi ka iga kord midagi täiesti uut.

Kokku on üles seatud kolm suurt lava, neist suurim - Quantum Stage - on varustatud megasuure 55 meetrit laia taustaekraaniga. Lörtsi ja külma käest messihalli astunutele tahetakse luua mõnusat rannameeleolu ja selleks on lava ette veetud 300 tonni liiva. Publiku kohal tiirlevad kolm sooja päikest.

Täiesti uus on Secret Garden - sala-aed, hämaruses liaanidega palistatud saalinurk, kus saab nii puhata kui intiimsemas atmosfääris oma äri- ja tehnoloogia-asju arutada.

Arcade Brutality toob aga tagasi 80ndate mängud, selles sektsioonis saab kümnel vanakooli mänguautomaadil vanu arkaadmänge proovida.



2017. aasta Slushil hakkas just sobivalt teemasse lörtsi sadama.

Sel aastal toimub ka rida esmaesitlusi:

NextMind on ka sel aastal kohal (eelmisel aastal esines samuti), kuid seekord näitavad nad maailma esimest valmis saanud mõttega juhtimise kasutajaliidest, millega saab seadmeid juhtida käed-vabalt ja ilma häälkäsklustega, vaid mõtteid mõlgutades.

Nightingale Health: taas üks idufirma, mis tahab kiirelt vereanalüüse teha, üle 200 biomarkeri seast analüüsi tehes antakse hinnang patsiendi tervise tulevikule.

State of European Tech: ülevaade Euroopa tehnoloogiaturust, põhjalik, nagu alati.

Interstellar Lab: siin ehitatakse valmis taastootvad külad, kus inimene saaks elada teistele planeetidele kolides. Muidugi saab ka koduplaneedil niimoodi jätkusuutlikult majandada.

Lavale astub üle 200 esineja, nende seas Stripe´i, Klarna ja Bolt´i asutajad (Bolt on ka varem Slushil lavale astunud); Microsofti, AWS´i ja Inteli tippjuhid; Sequoia, Softbanki jt suurtegijate esindajad-kaasomanikud jne.



Arkaadibrutaalsus. 80ndate mängunurga kontseptsioon selleaastaseks Slushiks.

Toimub üle 300 lisaürituse, kokkuvõttes on see ilmselt üks suurimaid põhjamaade tehnoloogiaüritusi üldse. Muidugi algab kõik vana hea Slush Opening Party´ga ja veelgi meeleolukama Slush Afterparty´ga, kogu Helsingi elab Slushi rütmis, sest mida muud pimeda novembri keskel ikka teha.

Mida veel?

Näiteks võiks vaadata-kuulata, kuidas disainiti maailma üks populaarseim mäng Fortnite. Sellest räägib psühholoogiadoktor ning Epic Games´i UX juht Celia Hodent. Saab ka teada, mis on digitaalse identiteedi kriis. Eesti idufirmanduse ühe lipulaeva - Bolt´i kaasasutaja ja juht Markus Villig astub samuti taas suurele lavale, Eestist tuleb veel esinema Meet Frank´i tegevjuht ja kaasasutaja Kaarel Holm.

Kui oled tehnoloogia- ja idufirmade valdkonna esindaja või investor, kes tahab selles valdkonnas investeerida, siis Slush on praegu kõige õigem üritus, kus osaleda. Eeloleval lingil asub ürituse ajakava. Arvutimaailm on ka kohal.