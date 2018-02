Sony selle aasta esimene linnuke - Xperia XA2

Oli aeg, kui Sony domineeris telefonide turul ning sama äkki kui tuli kuulsus, oli see ka läinud. Kes siis ei mäletaks ihaldusväärset Sony W810 – tõenäoliselt enamus ei mäleta; meie siin oleme lihtsalt nohikud ja mäletame. Pole mingi saladus, et viimane hea Sony telefon oli Z1 ning edasine olnud pigem nõrk keskpärasus. Kuid XA2?

Kes vähegi CES-i ingliskeelset kajastust jälgis või seda vähest, mis Eesti meediast läbi käis, panid tähele uue Sony Xperia XA2 väljakuulutamise.

XA2 on Sony selle aasta esimene telefon ning peame tunnistama, et see on päris muljetavaldav. Kas see toob Sony tagasi suurele pildile, teiste suurtegijate sekka?

Paraku pigem mitte.

Oleks mõttetu võrrelda 300 € telefoni 1000 € telefoniga. See-eest omas hinnaklassis 300-400 € on XA2 väga hea tegija.

Form factor on mõnus: kätte istub hästi, mõõtmed on parajad ning nupud õiges kohas. Eriti fänname Sonyle omast kaameranuppu telefoni küljel, mis fokuseerib ja teeb pilti kaheastmeliselt nagu päris kaamerad.

Esimene kaamera on 120° vaatenurgaga

Meil on hea meel, et Samsung tõi turule sellise torenda väljendi nagu WeFie, mille me oma suva järgi meisliks tõlkisime. Me hakkame seda kasutama ka mujal ja teistel telefonidel, kuid panoraam-selfie´d (endlid) on üks lollimaid väljendeid, mida oleme näinud.

Proovisime panoraamiga inimesi ühele pildile saada, kuid nad ju ei püsi paigal ja selle tulemusena lõigatakse mõnel pool pead ära ning hämaras hea kui mõne terve pea üldse pildile saad.

Igatahes Samsung A8 puhul sa teed kahe esikaameraga endlitelefoni ning paned ette 78° ja 85° läätsed. Tobe!

Seda on ennegi tehtud, kuid hetkel on igatahes tabanud Sony naelapea pihta. Esimene kaamera on väga laia vaatenurgaga ning mahutab peale kõik. Vahel natukene rohkemgi kui tarvis, kuid selle jaoks on olemas crop, mis kaadri servad ära lõikab ning vaatenurk harjumuspäraseks saab.

Natukene moonutust see tekitab ja pildid võiksid olla teravamad ja puudub autofookus, kuid pildile jäädvustatakse täitsa äratuntavad objektid ning inimesed.

Lisatud on ka sõrmejäljelugeja

Me tõesti fännasime sõrmejäljelugejat telefoni küljel, nagu see vist alates Sony Z seeriast on olnud: Mugav, intuitiivne. Kahjuks on see viidud XA2 puhul tagumisele küljele, mis ei ole parim, aga siiski hea koht. Küllap on suur, lahmakas näpuluger tagaküljel odavam toota.

Tagumine paneel on plastist, mitte klaasist. Seega ei purune nii kergelt, kuid akut laeb ainult juhtme otsas. Aku peab keskmiselt poolteist päeva, seega tõenäoliselt ei ole vaja laadijat kaasas tassida. XA2 ei ole veekindel, seega suplema pole mõtet sellega minna.

Hetkel veel seda telefoni müügil ei ole, kuid eeldame, et varsti jõuab.

Meie oleme oma nädala Sonyga ära elanud ning julgeme seda soovitada. Eks jääme Sony premium XZ seeriat ootama, sest aasta algus on paljulubav.

Hindadega soovitame tutvuda www.hinnavaatlus.ee, kuid hetkel veel Sony XA2 kellegi tootevalikus ei ole.