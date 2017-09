Sony Xperia XZ1 Compact kõndis koos valgusega Kadriorus: väga kehvade olude pildi-test

Seda, kuidas mobiilid pildistavad päikselise ilmaga või hästivalgustatud kontorites, teame me juba kõik. Korralikud seebikarbipildid, kohati isegi sama head, kui keskmise peegelkaameraga pildistades, saavad hakkama hästi, kui valgus ja olud klapivad. Mis juhtub aga siis, kui ronida Sony Xperia XZ1 Compact telefoniga veidi vihmasesse, pimedasse, võbisevate tulede ja saluudiga Kadrioru parki?

Pildistamine öises Kadriorus on keeruline ka tavalisele kaamerale, mobiilidest rääkimata. Sony Xperia XZ1 Compact valis ise režiimiks kas öise tänava või küünlavalguse. Teravustamine oli kohati pea võimatu, aga siiski sai kümnete uduste kaadrite seast lõpuks välja valida mõned õnnestunumad. Untsuläinud kaadrite protsent nii keerulistes oludes oli julgelt üle 50, aga see pole ka midagi imelikku. Automaatika ei saa aru, mida tahad pildistada ja valgus muutub pidevalt, teravustamine käib aeglaselt ja mõni ootamatu lasersähvakas keerab valguse ja fookuse paigast. Allpool on valik mõnest enam-vähem õnnestunud kaadrist, lõpus ka saluudi 4K video ning Xperia leivanumber - 960 kaadrit sekundis HD kvaliteediga super-aegluup purskkaevust.

Nii pimedas sellised ekstreemsed käest võtted eriti kirkad välja ei tule, aga efektsed on siiski.

PILDID: Valgus kõnnib Kadriorus 2017

Pildistatud Sony Xperia XZ1 Compactiga. Klõpsa pildil, avaneb originaal.

Videod: purskkaev ja ilutulestik

Vahepeal on üliaegluubis.

Minutine ilutulestikuvideo 4K kvaliteedis võtab telefonis ruumi 399 MB.