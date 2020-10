USA börsiettevõte Splunk omandas Eesti tarkvaraettevõte Plumbr ja laiendab maailma suurimat jälgimistarkvara tootevalikut

Splunk Inc, NASDAQil (SPLK) noteeritud börsifirma, mis pakub platvormiteenust Data-to-Everything, teatas täna, et on viinud lõpule Eesti ettevõtte Plumbr omandamise. Plumbri varasemate investorite hulka on kuulunud ka näiteks Skype´i ja Kazaa üks loojatest Jaan Tallinn ning Teleporti asutaja Sten Tamkivi.

Plumbr on rakenduste jõudluse jälgimise (application performance monitoring ehk APM) lahendusi pakkuv ettevõte, mis annab ettevõtetele võimaluse kasutada automatiseerimisvahendeid (automaatne instrumenteerimine), jälgida tegelikke kasutajaid ning saada põhjaliku ülevaate nende rakenduste jõudlusest.

Splunk teatas ühtlasi, et on allkirjastanud lõpliku kokkuleppe ka ettevõtte Rigor omandamiseks. Rigor on digitaalse kogemuse jälgimise (digital experience monitoring ehk DEM) ettevõte, mis pakub täiustatud sünteetilise jälgimise ja optimeerimise tööriistu. Rigori lahendused aitavad klientidel optimeerida lõpptarbija kasutajakogemust digitaalkanalites.

Ettevõtete omandamine ja toodete integreerimine võimaldab Splunkil märkimisväärselt laiendada oma APM-i ja DEM-i võimekust. Splunki jälgimiskomplekti ühendatud jõud annavad klientidele sujuva algusest lõpuni jälgimiskogemuse, aidates neil navigeerida nii pilve- kui ka kohapealses keskkonnas, samuti rakendustega kaasneva tarkvaraarhitektuuri muudatustes.

"Mitmikpilve (multi-cloud) ja hübriidpilve arhitektuuri jõuline kasutuselevõtt kogu maailmas on toonud endaga kaasa revolutsiooni jälgimistehnoloogiates. Arendus-, operatsiooni- ja IT-meeskonnad vajavad kõikjal reaalajas täielikult usaldusväärseid ja masinõppel (ML) põhinevaid lahendusi, mis aitavad neil kiiresti ja enesekindlalt pilvepõhiseid rakendusi moderniseerida ja ehitada," teatas Splunki tehnoloogiajuht Tim Tully. "Plumbr ja Rigor tugevdavad üheskoos Splunki visiooni pakkuda terviklikku jälgimiskomplekti parima DEM-i ja APM-iga kõigi rakenduste jaoks. Splunk on valdkonna juhtiv ettevõtete rakendustele lahenduste pakkuja, andes klientidele täieliku ja usaldusväärse ülevaate nende andmetest."

Plumbr pakub täiustatud instrumenteerimise, profileerimise ja tegelike kasutajate jälgimise (Real User Monitoring, RUM) võimekust, mis on kriitilise tähtsusega Java, PHP, Python ja .Net rakenduste jälgimisel. Plumbri tehnoloogia lisamine Splunki jälgimiskomplektile tagab klientide olemasolevatele rakendustele enneolematu jälgimis- ja veatuvastusvõimekuse; samuti RUM-i, andmebaasi jälgimise ja koodide profileerimise võimekuse.

"Olen uhke selle üle, mida Plumbr on saavutanud viimase 9 aasta jooksul dünaamilist APM-platvormi üles ehitades," ütles Plumbri tegevjuht ja kaasasutaja Priit Potter. "Kuigi IT talente on uskumatult raske leida, töötavad Plumbris ühed paremad tarkvaraarendajad. Ootame põnevusega koostööd Splunki meeskonnaga, et aidata ettevõttel avardada oma visiooni viia andmed kõigeni."

Rigor pakub unikaalset DEM-platvormi, mis ühendab sünteetilise jälgimise nutika optimeerimisvahendiga, aidates klientidel tuvastada, parandada ning ennetada veebi ja rakendusliidese (API) jõudlusega seotud probleeme, mis mõjutavad kasutajakogemust. Rigori lahendused täiendavad Splunki äsja avaldatud RUM-i pakkumist osana ettevõtte valdkonna parimast jälgimiskomplektist.

"Splunki olemasoleva jälgimistarkvara tootevaliku ühendamine Rigori ja Plumbri pakkumisega aitab meie klientidel hoogustada digitaalset üleminekut kiirusel, mida nõuab tänapäeva ärikeskkond," lisas Rigori tegevjuht Craig Hyde. "Minu arvates on Splunk parim partner kultuuri ja tehnoloogia valdkonnas, kellega koostööd teha. Ootan põnevusega võimalust aidata Splunki klientidel saada maksimaalset kasu Rigorist, et panna andmed klientide heaks tööle."