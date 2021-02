SpaceX-i kogu planeeti katvat Starlinki kosmoseinternetti saab juba tellida

Elon Muski arendatavat kogu planeeti katvat satelliit-internetti saab juba rahvusvaheliselt tellida. Eestisse peaks kosmoseinternet jõudma 2022. aastal, nimekirja panemiseks on vaja maksta deposiit 99 dollarit.

Praegu on orbiidile saadetud juba suur hulk satelliite, selle aasta jooksul peaksid need kogu planeedi levialaga katma. Kosmilise internetivõrgu ehitamise ajal kõigub ühendus 50 Mbit/s kuni 150 Mbit/s ja viide on 20 ms kuni 40 ms. Eestist end kirja pannes registreerimine toimib ja kui oled nõus krediitkaardiga kohe ka deposiidi maksma, lubatakse sind esimeste seas teenindada.

Interneti kasutamiseks saadetakse hiljem 499 dollarit maksev stardikomplekt, mis koosneb kõigest vajalikust alates väikesest satelliit-antennist kuni ruuteri ja kaabliteni. Registreeritud ühendus töötab vaid ühes "rakukeses" ehk üle maailma oma sama ühendusega rännata ei saa, aga oma Cell´i piires küll. Satelliidiantenn on aga mõeldud pigem statsionaarseks paigaldamiseks.

Madal viide ja suur andmesidekiirus saavutatakse, kuna SpaceXi väikesed satelliidid lendavad ülimadalal orbiidil ehk ligi 60 korda maapinnale lähemal, kui traditsioonilised sidesatelliidid. Sateliit-internet pole ju midagi uut, isegi Eestis saadi 90ndatel esimesed välisühendused üle satelliidi, kuid need olid aeglased ja kallid.

Elon Muski ideeks on pakkuda kogu planeedil ühesugust kvaliteetset internetti ühesuguse hinnaga (lisanduvad vaid kohalikud maksud). Liitumistasuks ehk stardikomplekti hinnaks võib kujuneda 499 dollarit ning kuutasuks 99 dollarit.

Veebruariks oli liitunud juba 10 000 beetatestijat ning taevas on juba üle 1000 Starlinki satelliidi. Kuulujutud räägivad, et varsti hakkab nende tihedus juba astronoome segama, sest kokku on plaanitud madalale orbiidile saata ligi 30 000 sidesatelliiti. Neid viib kosmosesse SpaceX ise oma Falcon 9 rakettidega suurte kobarate kaupa. Korraga paisatakse ühe kosmosereisiga laiali 60 minisatelliiti.

Kuna iga riigiga on vaja eraldi läbi rääkida, siis jõuab satelliidi-internet igale maale erinevalt. Alustatakse loomulikult suurriikidest, aga aeg sõltub ka riigi ametnikest ja lubade süsteemist, millal saab teenust pakkuma hakata. Starlinki internet on juba saadaval USAs, Kanadas ja Suurbritannias, läbirääkimised ja loataotlused on lõpule jõudmas Mehhikos, Saksamaal, Kreekas, Prantsusmaal, Austraalias, Argentinas ja Tšiilis.

Tesla pole ainuke, kes tahab katta kogu planeedi kiire Internetiga. Teine tehnoloogiamaailma megarikas, Jeff Bezos plaanib sedasama Amazon Kuiperi projektiga, kuid on Teslast ajaliselt kõvasti maas. Neil on plaanis kosmosesse saata kõigest 3236 satelliiti. Võrk on testimisjärgus ja kiiruseks on uutmoodi antenniga saavutatud muljetavaldav 400 Mbit/s. Bezos kavatseb andmeside pakkumisel koostööd tegema hakata maapealsete operaatoritega.