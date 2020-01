VIDEO: Intel näitas CES-il kokkuvolditava ekraaniga sülearvutit

Kas Intel astub samasse ämbrisse, kuhu astusid Samsung ja Huawei oma volditavate ekraanidega, aga suuremalt? Nimelt on kuulus protsessoritootja otsustanud näidata kontseptsioonina uut tüüpi sülearvutit, mille ekraanipool ja klaviatuuripool on sisemisel küljel üks suur puutetundlik ekraanipind ilma murdekohtadeta. Tegemist on painduva ekraaniga, mis kumeralt kaardub hingede kohalt ja seda saab niimoodi kokku voltida nagu tavalist sülearvutit.

Samsungi ja Huawei volditava ekraaniga telefonid on vaevelnud tehniliste probleemide käes ja pole ka eriti edukalt müügile tulnud, Inteli idee on aga sama lahenduse veelgi suurema ekraani juures rakendamine. Nn hobuserauakujuline arvutiekraani voltimine annab lahtivoldituna 17-tollise ekraani, kokkuvoldituna on see poole väiksem ja ligikaudu 12-tollise süleri suurune. Seda saab kasutada pooleldi avatuna nagu raamatut käes hoides või üht külge pidi lauale asetades nagu tavalist sülerit. Muidugi saab alumisele horisontaalsele osale kuvada ka igasuguseid virtuaalseid klaviatuure.

OLED ekraan on 4:3 suhtega ja 17,3-tollise diagonaaliga. Kuigi ajakirjanikel ei lastud CES-il ise "hobuserauda" voltida, jättis see üsna hästi viimistletud töötava prototüübi mulje.

Neid arvuteid ei hakka Intel ise müüma, vaid pakub välja OEM-ina teistele tootjatele. Lahendus põhineb Inteli uuel "Tiger Lake´i" mobiilsel protsessoril, mis ei vaja eraldi jauhtust ja mahub väga õhukesse korpusse. Kasutada saab seda paljudes asendites: sülearvutina, tahvlina, monitorina koos lisaklaviatuuriga, puutetundliku interaktiivse lauana või avatud raamatuna.

Vaata videot Inteli Horseshoe Bend´ist siit: