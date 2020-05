VIDEO: Google´i asepresident hakkab Eesti meditatsiooniäpi brändisaadikuks

Kas meditatsioonirakendused on uus hipster asi? Sedalaadi rakendusi on viimasel ajal hakanud aina rohkem tekkima. Kuid viimastel kuudel on USA edetabelites oma kategoorias ilma teinud ja tihedas konkurentsis kolmandaks tõusnud meditatsiooniäpp Synctuition, mis on pärit Eesti idufirmast. Tunnustust ja positiivset tagasisidet on jaganud tipptegijad nii meelelahutus- kui IT-sektorist ning oma värskes videos kiidab Synctuitionit ka Google’i asepresident Fred Kofman.

Kofman on meditatsiooni praktiseerinud 35 aastat ning on ühtlasi ka meditatsiooni- ja juhtimiskoolitaja. Kofmani sõnul on Synctuitioni rakendus eeskätt muljetavaldav, sest ka pikaaegse kogemuse jooksul pole ta suutnud oma meelteseisundit arendada sellise järjepidevusega.

"Synctuitionist on saanud osa mu igapäevarutiinist, mida soovitan kõigile oma sõpradele ja õpilastele," ütleb Kofman videos, lisades, et on Eesti ettevõttest ja selle asutajatest nõnda vaimustuses, et otsustas brändi toetada, hakates selle suursaadikuks.

Synctuitioni kaasasutaja Allan Eesmaa sõnul on Kofmani toetus suur tunnustus.

"Kofman on tõeline oma ala tipp nii tehnoloogia kui meditatsiooni vallas ning fakt, et ta on nõus meid esindama ja soovitama, on äärmiselt meelitav. Siiski ei jää me loorberitele puhkama ning torus on mitmeid globaalse haardega projekte, millest kuuleme juba lähinädalatel," lubab Eesmaa.

Synctuition on Eestis loodud ja arendatud stressileevendus- ja meditatsiooniäpp, mis aitab inimestel 20-minutiliste 3D-heliteostega pingeid maandada. Rakendust on arendatud üle kümne aasta eesmärgiga parandada tehnoloogia abil inimeste vaimset tervist. Audioklippides segunevad muusika ning looduslikud helid, mis on salvestatud enam kui tuhandes looduskaunis kohas üle terve maailma.

Rakendus on eriti kiiresti kogunud austajaid just viimastel kuudel, sest võimaldab inimestel leevendada kriisist, isolatsioonist ja sotsiaalsest distantseerumisest tulenevaid pingeid. Aprillis tegi Synctuition eriolukorra tõttu oma rakenduse tasuta kättesaadavaks ka Eesti IP-aadressitele.

Fred Kofmani tervitus Synctuitionile (eestikeelsete subtiitritega).