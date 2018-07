Tallink paigaldab laevadele kiire internetiühenduse tagavad suundantennid

Tallink paigaldas juuni lõpus koostöös Rootsi ettevõttega Nowhere Networks Helsingi liinil sõitvale shuttle laevale Megastar uudse suundantenni, mis aitab pakkuda stabiilset ja kiiret internetiühendust kogu Tallinn-Helsingi laevareisi vältel.

Suundantenniga on Megastari reisijatel nüüd võimalik senisest veel kiiremat internetiühendust katkematult kasutada kogu kahetunnise Tallinna ja Helsingi vahelise laevareisi vältel. Uue tehnoloogiaga peegeldatakse ülikiire ühendus laevalt kaldale ning antennid muudavad reaalajas pidevalt suunda, säilitamaks parimat võimalikku ühenduskiirust. Nowhere Networks’i Stockholmis toodetud seadmed on kavandatud spetsiaalselt traadita ühenduse loomiseks liikuvate objektide vahel maal ja merel ning peavad vastu ka karmides ilmastikutingimustes.

"Tallink soovib alati leida koostöös heade partneritega uusi lahendusi, mis võimaldaksid meil pakkuda oma klientidele kõige uuemaid ja paremaid tooteid ja teenuseid, mis oleksid võimalusel meie valdkonnas ajast ees,” kommenteeris Tallinki ja Nowhere Networks’i vahelist koostööd uuendusliku tehnoloogia laevadele toomisel Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

"Kiire ja stabiilse internetiühenduse tagamine merel on alati olnud ja on veel ka täna meretranspordiga tegelevate ettevõtete jaoks suur väljakutse, kuniks sellele probleemile leitakse hea ja taskukohane lahendus. Samal ajal on aga interneti kättesaadavus kiiresti muutumas inimõiguseks ja meie kliendid eeldavad merel samasugust ühendust, millega nad on harjunud maal. Seega oli meile selge, et meil tuleb klientide soovile vastu tulla ja lahendusi leida juba täna,” lausus Nõgene.

"Meie esmane testperiood uue suundantenniga on kulgenud väga edukalt ning saame juba täna Megastari pardal pakkuda oma klientidele parimat internetiühendust Läänemerel. Uue tehnoloogia paigaldamisega ka meie teisele shuttle laevale Star tegeleme praegu ning töötame erinevate lahenduste otsimise ning loomisega ka pikematel Eesti-Rootsi ja Soome-Rootsi vahelistel liinidel, kus loodame samuti internetiühendust parandada käesoleva aasta jooksul. Sealt edasi hakkame lahendusi otsima ka ühenduse parandamiseks Läti-Rootsi liinil,” lisas Nõgene.

“Oleme väga rõõmsad selle üle, et saime Tallink Grupiga selle projekti raames koostööd teha. Meie uute suundantennide ja uuendusliku tehnoloogia abil saab Tallink oma miljonitele reisijatele nüüd veelgi paremat internetiühendust ja teenust pakkuda. Nowhere Networks’i jaoks on see esimene säärane koostööprojekt laevandusfirmaga ja meil on siiralt hea meel, et projekt on olnud edukas. Koostööst saadav kogemus on oluline samm meie missioonil pakkuda kiiret ja stabiilset internetti ja ühendust sellistes kohtades, kus varasemalt on see olnud väga keeruline või lausa võimatu, nagu näiteks merel,” sõnas Nowhere Networks’i juhatuse esimees Asbjörn Frydenlund.