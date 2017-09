Eesti idufirma Teamscope valiti sadade seast mainekasse ärikiirendisse Techstars

Eesti idufirma Teamscope sai raha- ja mainesüsti, sest valiti sadade kandidaatide seast välja mainekasse idufirmade kiirendisse Techstars. Ettevõtte tegevjuhi Alo Arro sõnul on tegemist ühe maailma juhtiva ärikiirendiga, kus valituks osutub vaid 1-2% soovijatest.

Programmiga kaasneb ka enam kui 100,000 euro suurune investeering ettevõttesse. Varem on ettevõte kaasanud enam kui 200 000 eurot Eesti investoritelt, viimase vooru juhtinvestoriks oli Siena Capital Partners.

Teamscope arendab suurandmete analüüsil põhinevat tarkvararakendust, mis aitab analüüsida professionaalsete meeskondade töökultuuri ja selle alusel hinnata, kuidas erinevad kandidaadid olemasolevasse meeskonda sobiksid. Ettevõtte kaasasutaja Tõnis Arro sõnul on tegemist suurima väljakutsega personaliotsingu valdkonnas.

"Kaasaegsed ettevõtted muutuvad järjest enam tiimipõhiseks ja töötulemused sõltuvad suuresti sellest, kui hästi tiimis koostöö sujub. Tavapäraselt hinnatakse värbamisel peamiselt kandidaatide oskusi ja kogemusi. Seni ei ole head meetodit selleks, et hinnata kandidaadi sobivust olemasoleva meeskonnaga."

Kuigi kandidaadid läbivad paljudes ettevõtetes mitu intervjuuvooru ja teevad erinevaid teste, ei ennusta need inimeste sobivust meeskonda. Teamscope´i väitel lahkub kuni 25% uutest töötajatest ettevõttest esimese kuue kuu jooksul, kusjuures peamine lahkumise põhjus on sobimatus otsese juhi või töökaaslastega. Seda riski aitab loodav tarkvara vähendada.

"Viimased uuringud on näidanud, et kandidaadid, kes sobivad hästi meeskonna ja otsese juhi töökultuuriga, jäävad kuni 4 korda suurema tõenäosusega ettevõttesse pikemaks ajaks," väidab ettevõtte tegevjuht Alo Arro.

Kandidaatide testimises pole iseenesest midagi uut ja erinevaid tiimi sobivuse hindamise meetodeid on samuti mitmeid, kuid toote unikaalsus seisneb Alo Arro sõnul just suurandmete kasutamises. "Juba täna on olemas algoritmid, mis näiteks kasutaja Facebooki või Twitteri andmete põhjal suudavad üsna täpselt prognoosida tema isikuomadusi, huvialasid ja suhtumist. Hetkel on nende täpsus võrreldav tavapäraste testidega, kuid on väga tõenäoline, et paari aasta pärast on suurandmetel põhinevad meetodid testidest oluliselt täpsemad."

Lisaks on nõustajatena kaasatud mitmed mainekad tehnoloogiaettevõtjad, kelle hulgas on ka näiteks Skype´i kaasasutaja Jaan Tallinn.

Techstarsi programmiga liitumine on Alo Arro hinnangul eelkõige hea võimalus välisturgudele laienemiseks ja uute partnerite leidmiseks. "Liitume Techstarsi programmiga Berliinis, mille viib läbi Techstars koostöös maailma ühe suurima äritarkvara tootjaga SAP. Programmi partneritel on laialdane kogemus nii HR-rakenduste arendamisel kui suurandmete analüüsil, nii et meie jaoks on see suurepärane õppimisvõimalus. Lisaks saame juurdepääsu Techstars ja SAP ärivõrgustikule."

Rakenduse Teamscope testversiooni abil on tänaseks analüüsitud enam kui 100 professionaalset tiimi ja ligi 2000 tiimiliiget. Esimeste kasutajate hulgas on nii idufirmasid, professionaalseid värbajaid kui ka suuremate rahvusvaheliste firmade personalijuhte. Avalikuks kasutamiseks suunatud tootega planeerib ettevõte välja tulla käesoleva aasta oktoobris.

Vaata ka: