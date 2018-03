Tele2 eksperiment: kui piirangud kaovad, kasutatakse mobiilset netti 2,6 korda rohkem

Tele2 viib märtsis läbi üle-Eestilist võrgu läbilaskevõimsuse testi, millega liitunud 50 000 inimest tegid kohe ettevõtte ajaloo mobiilse interneti kasutusrekordi.

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul andis Tele2 märtsis mobiilse interneti klientidele ilma igasuguse mahu- või kiirusepiiranguta tasuta kasutamiseks. “Tahtsime oma sidevõrku proovile panna ning kutsusime inimesi üles kasutama Eestis kuu jooksul nii palju mobiilset internetti, kui nad suudavad,” ütles Aron ja lisas, et testimine on kõigile märtsi lõpuni avatud.

Katrin Aroni sõnul sündisid mõlemal märtsi nädalavahetusel mobiilse interneti kasutusrekordid. “Tehnilise eksperimendiga liitunud kasutajate tarbimine kasvas keskmiselt 2,6 korda,” lisas Aron.

Aroni sõnul eristuvad võrgustatistika kohaselt selgelt kolm perioodi, millal eestlased mobiilset internetti kõige rohkem kasutavad – nädalavahetustel, õhtuti 20:00 kuni 22:00 ning hommikul vahemikus 10:00 kuni 13:00.

“Võrgu toimimisparameetrid on tehnikute kinnitusel veel rohelises ja füüsilise taluvuspiirini on jupp maad minna. Ootame, et testimisega liituks kokku 100 000 inimest,” kutsus Aron inimesi mobiilsidevõrku proovile panema.

Tasuta internetimahu soovijatele jäävad kehtima senised paketitasud, kuid kõik kiiruse- ja mahupiirangud Eestis võetakse maha. Tasuta piiramatu mahuga interneti kasutamiseks saab end Tele2 koduleheküljel registreerida. Testida võib kõigi internetiühendust võimaldavate telefonidega, kuid mitte ruuteritega.