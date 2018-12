TalTechis avati täna Telia esimene püsivalt tööle jääv 5G võrk

Telia, TalTech ja Ericsson avasid täna TalTechi ülikoolilinnakus 5G pilootvõrgu. Seda saavad teadusuuringuteks ning innovatsiooni edendamiseks kasutada nii ettevõtted kui teadusasutused.

Tehnikaülikooli teadlased, tudengid ning ettevõtted ja idufirmad saavad luua ja katsetada rakendusi, milleks on vajalik ülikiire ning kvaliteetne andmeside. Ühtlasi on tegu püsiva võrguga, mis kasutab standarditele vastavaid ning kommertskasutuseks mõeldud 5G võrgu komponente.

Üheks silmapaistvamaks rakenduseks on TalTechis loodud Iseauto, mis peagi liikleb 5G tehnoloogia toel ning suhtleb kiirelt ning viivitusteta ümbritseva taristuga.

„Loodame näha 5G tehnoloogia toel sündimas uusi ja põnevaid tulevikuteenuseid ning ärimudeleid. Seepärast on uue tehnoloogia võimalusi oodatud siia testima erinevad huvipooled. TalTech on selleks ideaalne koht, koondades tehnilisi teadmisi, nutikaid inimesi ning koostöökogemusi väga erinevate partneritega. Lisaks näeme 5G tehnoloogias tugevat tuge oma vastavatud asjade interneti ehk NB-IoT võrgule, millel on tänaseks ka esimene ärikliendist kasutaja,“ ütles Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kirke Saar.

TalTechi rektori Jaak Aaviksoo sõnul on mobiilside viies generatsioon julge samm tundmatusse. „See avab piiritud võimalused suhtluseks virtuaalmaailmas. TalTech, Telia ning Ericsson astuvad selle sammu, sest usuvad teadlaste ja tudengite loovusesse selle platvormi kasutamisel ja uute ideede genereerimisel. 5G on kogu eesti tuhat sammu tulevikku!“

Ericsson Eesti juht Andrus Durejko lisas: „Standarditele vastava ja kommertskasutuseks mõeldud komponentidega 5G võrgu käivitamine on oluline samm Eesti esimeste 5G teenuste turule tuleku suunas. 5G võrgu avamine Eesti ühes loovamas keskkonnas ehk TalTechi ülikoolilinnakus on hea näide tänaste partnerite soovist juhtida innovatsiooni ning jätkata Eesti ühiskonna digiteerimist.“

Värskelt avatud 5G võrk sai täna hommikul ka esimesed tuleristsed: ülikoolilinnakusse paigaldatud 5G tugijaamad edastasid hommikul toimunud võrguavamise sündmusele 4K formaadis telepilti, mida toodeti Euroopa parimaks tunnistatud Tallinna Vanalinna jõuluturult.

„Meile teadaolevalt oli see Eestis ja meie lähiregioonis esmakordne 4K live-ülekanne ning 5G võrk sai selle edastamisega suurepäraselt hakkama,“ tunnistas Saar.

Lisaks märkis Telia tehnoloogiajuht, et tuleval aastal plaanib ettevõte avada esimese eraklientidele mõeldud 5G leviala ning selle teostamiseks käib täna juba eeltöö.

Eestis ja maailmas esimene kõne 5G võrgus tehti juunis Tallinnas Elisa testvõrgus. Elisal on samuti hetkel 5G testvõrgud töös Solarises, Stockmannis ja Elisa Eesti peakontoris Tallinnas.

Video 5G võrgu ülesseadmisest TalTechi campuses.