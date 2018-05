Telia lubab tuua Nõmmele kiire interneti

On piirkondi, kus siiamaani vireletakse üliaeglase netiühendusega - üks neist on mändide all asuv Nõmme. Telia alustas Nõmmel mahukat interneti püsivõrgu uuendamise projekti, mille käigus ehitatakse linnaosas välja kiire internetivõrk.

Telia Eesti võrgu- ja infrastruktuuri arendamise allüksuse juhi Toivo Praakeli kinnitusel on plaanis kogu Nõmme linnaosa katta uue võrguga, mis vastab inimeste vajadustele nii täna kui tulevikus.

„Plaanime Nõmmel kaasaegse võrgu välja ehitada enam kui 7500 koduni. Tuhande kodu jaoks on valguskaabliühendused juba valmis, lisaks on 4000 majapidamise lahendused ehituses ja 2500 kodu jaoks tehniline lahendus disainimisel.“

Suurem osa Nõmme linnaosast on plaanis katta valguskaablivõrguga, mis võimaldab pakkuda ülikiireid internetiühendusi kiirusel kuni 1 Gbit/s. Teatud piirkondades jätkab Telia teenuste pakkumist olemasoleva vaskkaablivõrgu kaudu, kus tänu uutele tehnoloogilistele suudetakse pakkuda internetiühendusi kiirustel kuni 200 Mbit/s.

„Plaan on kasvatada kõigi meie Nõmme linnaosa klientide jaoks internetiühenduste võimalikke kiirusi tänasega võrreldes kümme korda. Eesmärk on Nõmmel toimuv arendusprojekt edukalt lõpule viia järgmise aasta lõpuks,“ lisas Praakel.

Selleks, et internetivõrgu arendustööd sujuksid Nõmmel võimalikult kiirelt ja mugavalt, palub Telia ka kohalike elanike abi.

„Olge palun valmis suhtlema ja infot jagama võrgu projekteerimist teostavate Telia partneritega oma kinnistul kulgevate sidetrasside ja kaablite kohta,“ ütles Praakel.

Enamikul juhtudest võrgu moderniseerimine Nõmme elanikele täiendavaid kulutusi ei tähenda. Täpsema info teostatavate tööde kohta saab iga elanik Telia partnerfirma käest, kes personaalselt tema poole pöördub.

Nõmmel toimuva interneti püsivõrgu arendusega saavad kohalikud elanikud end kursis hoida spetsiaalse veebilehe vahendusel: www.telia.ee/tulevikuinternet

Veebilehel asuvasse aadressilahtrisse saab iga huviline sisestada oma koduaadressi ning vaadata, milliseid internetikiirusi saab ta kasutada täna ning millal jõuab temani Tulevikuvõrk. Samale lehele saavad elanikud jätta oma kontaktandmed ja soovi kiire internetivõrguga ühinemiseks, et teenuse pakkuja või arendustööde teostaja saaks nendega vajadusel kiirelt ja mugavalt ühendust võtta.

Juhul, kui veebilehel pole näha, millal Tulevikuvõrk konkreetse aadressini jõuab, pole arendustegevus veel sellesse piirkonda jõudnud. Sellest hoolimata tasub enda soovist kiirema võrgu järele siiski teada anda ja oma kontaktandmed kirja panna, kuna arendustööde info veebilehel täieneb pidevalt.

Nõmme linnaosa katmine moodsa võrguga on osa Telia interneti püsivõrgu uuendamise programmist, mis viiakse läbi vahemikus 2017-2020 ning millesse ettevõte investeerib kokku ca 50 miljonit eurot.