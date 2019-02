Telia hakkab pakkuma VoWifi kõnesid

Telia toob juba lähiajal oma klientideni VoWiFi teenuse, mis võimaldab teha mobiilikõnesid WiFi võrgus.

VoWifi lubab teha nutitelefoniga kõnesid traadita interneti ehk WiFi võrgus, laiendades niimoodi mobiilikõnede „leviala“ ning pakkudes võimalusel siseruumides ka paremat kõnekvaliteeti. Telia on omalt poolt VoWiFi võimekuse oma võrgus juba avanud ning nüüd jääb üle vaid oodata esimeste telefonitootjate tuge sellele.

Telia pakub Eestis 2016. aastast ka VoLTE teenust ehk mobiilset kõnesidet 4G võrgus. VoWiFi on nimetatud teenuse oluliseks täienduseks.

„VoWiFi on oma tööpõhimõttelt 4G mobiilikõne pikendus - kui hoones pole näiteks mobiililevi VoLTE kõne tegemiseks piisavalt tugev, valib telefon helistamiseks saadaoleva WiFi võrgu. WiFi levialast väljudes liigub aga kõne sujuvalt üle 4G mobiilivõrku,“ selgitas Telia Eesti tehnoloogiadirektor Kalle Arula.

WiFi kõnede tegemiseks peab kasutajal olema VoWiFi toega nutitelefon, mis on varustatud telefonitootja kõige värskema tarkvaraga ning seadmes peab olema aktiveeritud Telia VoLTE ja VoWiFi kõneteenus.

Kalle Arula sõnul jõuab VoWiFi teenus Telia klientideni järk-järgult vastavalt telefonitootjate tarkavarauuendustele. „Nii, nagu on meie klientideni sammhaaval jõudnud VoLTE, jõuab ka VoWiFi teenus. Teeme aktiivselt erinevate telefonitootjatega koostööd tarkvara testimisel, et VoWiFi toega telefonide valik kiirelt laieneks. Selle kasutamine sõltubki telefonitootja tarkvarauuendusest konkreetsele telefonimudelile.“

WiFi kõnede toe olemasolu telefoni tarkvaras saab kontrollida selle järgi, kas telefoni kõneseadete all on olemas WiFi-kõnede nupuke, mida annab sisse ja välja lülitada. Üks esimesi telefone, mis Telia võrgus VoWiFi kõnesid toetama hakkab, on Huawei Mate 20 Pro.

Telia VoWiFi teenusega liitumine eraldi midagi ei maksa. Samuti ei erista Telia neid kõnesid teistest mobiilikõnedest – kõnede tasustamine toimub samal põhimõttel nagu „tavaliste“ mobiilikõnede puhul, vastavalt kliendi poolt valitud kõnepaketi tingimustele.

Telia poolt Eestis 2016. aastal avatud VoLTE kõneteenus tegi eelmisel aastal läbi mitmekordse kasvu ning selle kasutajate arv suurenes aastaga 35 000 pealt 180 000-ni. Täna moodustab VoLTE kõnede maht 32 protsenti kogu Telia Eesti mobiilikõnede kogumahust.