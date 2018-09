5G on kohal: Telia avas Helsingis 5G võrgu

Telia avas mõni päev tagasi 5G võrgu rajamisega Helsingi kesklinna 5G ajastu Soomes. Võrgu rajamine tähistab uue etapi algust 5G igapäevakasutusse jõudmise arengus. Kommertslahendusi võimaldav 5G võrk avatakse kava kohaselt 2019. aasta alguses.

2016. aasta alguses lubas Telia tegevjuht Johan Dennelind tehnoloogiakonverentsil Slush, et koostöös Nokiaga avatakse 2018. aastal Helsingis 5G teenused. Lubadus täideti 5. septembril, kui Johan Dennelind avas 5G ajastu Telia 5G Arenal.

“Kahe aasta jooksul ehitasime demolahendusi ja viisime läbi katseid, et olla 5G tulekuks valmis. Algatasime Soomes 5G koostöövõrgustiku, mille raames rajasime ja testisime koos partneritega 5G teenuseid. Nüüd saame avastada ja rakendada 5G võimalusi avalikus kasutuses olevas võrgus,” ütles Telia Soome tehnoloogiadirektor Jari Collin.

Telia 5G arendustsükkel on jõudnud uude faasi, kus kõik 5G võrgukomponendid on valmis, alates 3GPP nõuetele vastavas raadiosidest kuni kõrge läbilaskvusega IP võrkude, virtualiseeritud tuuma ja Helsingi Andmekeskuse hiiglasliku arvutusvõimuseni. Helsingis on esimesed tugijaamad juba avatud ning võrgu avamise esimene etapp jätkub sügise jooksul.

“Nokia rakendab koostöös Teliaga oma 5G teenuste portfooliot ning laialdast teadmist ja kogemust, et rajada Telia visiooniga ühilduv plaan 5G kasutuselevõtuks. Meil on hea meel alustada esimeste 5G tugijaamade rajamist Soomes (Nokia AirScale raadiovõrk) ning koostöös Teliaga arendame tehnoloogiaid ja teenuseid, mis vastavad tarbijate ja tööstuste vajadustele 5G ajastul,” ütles Jan Lindgren, Telia kliendisuhete juht Nokias.

Telia 5G võrk toimib Ficora poolt väljastatud testsagedustel. Täiemahulise kommertsvõrgu saab avada aastal 2019, pärast 3,5 GHz 5G sageduste oksjoni läbiviimist Soomes. Lisaks sõltub 5G areng 5G toega seadmete (modemid, tahvelarvutid, mobiiltelefonid jne) turulejõudmisest.

5G suurendab mobiilivõrkude läbilaskevõimet tänasega võrreldes enam kui 20 ja mahtu kuni sada korda. 5G võimaldab paljude seadmete üheaegset võrgukasutust, peaaegu olematut viiteaega ja erakordset töökindlust. 5G toel saavad võimalikuks mitmed tulevikulahendused - isejuhtivad autod, uued e-õppe ja e-tervise kontseptsioonid ning mitmed olulised tööstusprotsessid.