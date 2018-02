Telia laiendas kiirema interneti leviala, vaskvõrk saab kuni 10 korda suurema kiiruse

Eesti kaetus kiire internetiga pole kiita - naabrid on meist kaugel ees. Sellepärast võibki rõõmustada, kui jälle rohkem kaablit maha pannakse - vähemalt seal, kuhu see nüüd ulatuma hakkab. Eelmisel aastal alustas Telia mahuka projektiga, mille eesmärk on uuendada interneti püsivõrku üle kogu Eesti.

Kokku viis Telia eelmisel aastal senisest kiirema internetiühenduse 18 200 koduni, millest 14 000 kaeti kaasaegse optilise ühendusega.

„Sama aasta jooksul liitus või parandas läbi kaasaegse lairibavõrgu oma koduse internetiühenduse kvaliteeti 25 000 klienti. Kõik see kokku näitab, et nõudlus varasemast kiirema interneti järele on olemas ning inimesed kasutavad seda võimalust hea meelega,“ ütles Telia Eesti võrgu ja infrastruktuuri arendamise allüksuse juht Toivo Praakel.

Internetiühenduse kvaliteet paranes võrgu uuendamise tulemusena erinevates Eesti piirkondades ning seda nii optika- kui vasevõrgu tehnoloogiatel. Maakonniti toimusid arendused järgmistes piirkondades:

Harjumaal - Jõelähtme, Rae, Saue, Kose, Keila, Kuusalu, Nissi, Viimsi valdades

Hiiumaal - Kärdla

Ida-Virumaal – Jõhvi, Narva-Jõesuu, Kiviõli, Lüganuse vald

Jõgevamaal – Põltsamaa, Kasepää, Saare valdades

Järvamaal – Paide, Türi, Aarvete, Koeru vald

Läänemaal – Haapsalu

Lääne-Virumaal – Rakvere, Kunda, Väike-Maarja, Rakke valdades

Pärnumaal – Pärnu, Sindi, Halinga, Paikuse valdades

Raplamaal – Rapla, Kohila, Märjamaa valdades

Saaremaal – Kuressaare, Orissaare, Lääne-Saare valdades

Tartumaal – Tartu, Elva, Luunja, Puhja, Mäksa, Ülenurme valdades

Tallinnas – Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita, Põhja-Tallinn

Valgamaal – Otepää vald

Viljandimaal – Viljandi, Suure-Jaani vald

Võrumaal – Võru vald

Jaanuaris lõpetas Telia uue põlvkonna VDSL2plus tehnoloogia klienditestid, mille eesmärk on hakata lähiajal pakkuma vasevõrgu klientidele senisest suuremaid internetikiirusi. Uus tehnoloogia võimaldab kliendiühenduste kiirusi vasevõrgus tõsta kuni 10 korda ning testide eesmärk on veenduda, et kõik Telia teenused toimivad laitmatult.

„Kui testimine möödub edukalt, plaanime vaskvõrgus klientide jaoks turule tulla internetiühendustega, mille kiirused on kuni 200 Mbit/s. Lähema paari aasta jooksul soovime laiendada võrgu võimekust 10 korda kiiremaks üle Eesti,“ lisas Praakel.

Telia vasevõrgu moderniseerimine toimub järk-järgult erinevate piirkondade kaupa ning kõik kliendid, keda uuendused puudutavad, saavad ka sellekohase personaalse teavituse. Kliendid, kellele uue lahenduse võimekus on loodud, saavad ise uue paketi kasutusele võtta mugavalt Telia Iseteeninduses või muu Telia kanali kaudu. Teatud juhtudel eeldab kiiremate pakettide kasutamine kliendiseadme väljavahetamist.

Telia investeerib lähiaastatel uutesse interneti püsivõrgu lahendustesse tavapärasega võrreldes ca 5 korda enam ning tehtavate investeeringute kogusumma ulatub üle 50 miljoni euro.

Toivo Praakeli kinnitusel on tegu läbi aegade mahukaima interneti püsivõrgu uuendamise projektiga Eestis. Tööde käigus sulgeb Telia järk-järgult oma tänase ADSL-tehnoloogial põhineva internetivõrgu ning asendab selle moodsate tehnoloogiatega optikal ja vasel.