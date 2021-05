Telia valmistub 3G võrgu sulgemiseks

Telia on Eestis esimese operaatorina alustanud Eestis ettevalmistusi 3G võrgu sulgemiseks 2023. aasta lõpuks.

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse sõnul on ettevõte toonud 3G Eestisse esimesena: "1. juunil tähistame 30 aasta möödumist mobiilside algusest Eestis ning hetkel oleme ainus kohalik operaator, kes pakub oma klientidele juba ka viienda põlvkonna mobiilsidetehnoloogiat. Nüüd oleme ühtlasi esimene, kes võtab ette julge sammu ja hakkab liikuma 3G võrgu sulgemise suunas paari aasta perspektiivis. Meie plaan on sulgeda 3G tehnoloogia 2023. aasta lõpuks," ütles Visse.

3G-d kasutavad mõned vanemad telefonid ja ka mitmesugused SIM kaardiga seadmed, näiteks vanemad valvekaamerad ja rajakaamerad, samuti mõned koduseadmed, mis ei vaja kiiremat andmesidet.

Telia tehnoloogijuhi kinnitusel on selleks, et uutele tehnoloogiatele ruumi teha, vajalik mõne vanema põlvkonna võrgu sulgemine ja kasutuses oleva ressursi vabastamine. Selle kasuks räägib veel asjaolu, et uued tehnoloogiad pakuvad täna juba kordades paremat kasutuskogemust (mobiilside puhul näiteks kvaliteedi, kiiruse ja edastatavate andmemahtude näol) ning ka tarbijate kasutuses olevad telefonid pidevalt uuenevad ja toetavad uuemaid võrke nagu 4G ja 5G. Samuti on oluline, et uued tehnoloogiad nagu 5G on eelmistest märksa keskkonnasõbralikumad.

"Näeme oma klientide eelistuste pealt, et üha vähem kasutatakse ainult 3G-d toetavaid telefone, mis omakorda vähendab pidevalt kõne- ja andmeside liiklust meie 3G võrgus. Näiteks mobiilse kõneside kogumahust moodustavad Telia võrgus juba enam kui poole 4G ehk VoLTE kõned, samuti on VoLTE toega telefonide hulk meie võrgus üle 50%. Kõigile lisaks oleme täna Eestis avanud juba ligemale poolsada 5G tugijaama ning 5G tehnoloogiat kasutavad juba tuhanded meie kliendid. Seega on kahe ja poole aasta pärast paras aeg 3G tehnoloogia väärikalt pensionile saata," ütles Visse.

Mobiilse interneti kasutamises on Telia 3G võrgu osakaal täna ca 1% kandis, kõnemahtude arvestuses käib läbi 3G võrgu vähem kui kolmandik kõnedest.

Telia tehnoloogiajuhi sõnul on oluline siiski rõhutada, et Telia pakub täna kõigile oma klientidele harjumuspäraseid 3G tehnoloogial põhinevaid teenuseid ja võimalusi edasi ning enamikku nendest sammudest, mis puudutavad 3G võrgu sulgemise ettevalmistusi, suurem osa klientidest ei tunneta.

Lisaks jääb ka peale 3G võrgu sulgemist nendel klientidel, kes sinnamaani on kasutanud 3G tehnoloogiat, mobiilside teenus toimima, seda siis juba 4G või 2G võrgus. Sama kehtib M2M (machine-to-machine) ja IoT (asjade interneti) lahenduste kohta. "Loomulikult hoiame kõiki kliente, keda 3G võrgu sulgemine peaks edaspidi puudutama, kursis oma tegevustega ning jagame neile infot, nõuandeid ja soovitusi," lisas Visse.

3G võrgu sulgemises pole ka maailma vaates midagi enneolematut, kuna mitmed riigid ja paljud operaatorid on selle sammu juba kas teinud või tegemas. Nende hulgas on ka Telia Company teised riigid: Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Leedu.

Samuti pole selles sammus midagi erakordset Eesti kontekstis, kuna Telia on varemgi erinevaid vanu tehnoloogiaid kas sulgenud või sulgemas. Näiteks on juba aastate eest suletud analoog-telefoniside, lisaks on hetkel käimas vanema internetitehnoloogia ehk ADSL-i väljavahetamine uuemate ühenduste vastu.

Mis on 3G?

Juba enne sajandivahetust hakkasid levima jutud uuest ja revolutsioonilisest mobiilsidetehnoloogiast nimega UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ehk 3G, mis võimaldas nii kõnesidet kui ka kiiret andmesidet, küündides tollal uskumatuna tundunud 2 Mbit/s kiiruseni.

2003. aasta sügiseks oli EMT-l valminud Eestis 3G testvõrk ja ettevõtte Tallinnas Peterburi teel asuvas tehnokeskuses tehti esimene mobiilikõne 3G võrgus.

3G mobiilsidevõrk võimaldas algusaegadel kasutada kõnesidet või andmesidet (esialgu mitte samaaegselt) kiirusega 384 kbit/s. Praegu tundub see kiirus väga tagasihoidlik, aga arengud selles tehnoloogias olid tormilised, seda just andmeside kiiruste osas. 2007. aasta lõpuks olid 3G võrgus juba võimalikud andmeedastuskiirused kuni 7,2 Mbit/s ning paar aastat hiljem juba kuni 21,6 Mbit/s. Järgnevatel aastatel see kiirus veel kahekordistus.