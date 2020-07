Termokaameraga Cat telefoniseeria sai täienduse kolmanda põlvkonna lipulaevaga Cat S62 Pro

Bullitt Group esitles täna Cat-i vastupidavustelefonide uut mudelit – termopildistamise funktsiooniga nutitelefoni, mis kasutab FLIR-i integreeritud ja kõige suurema eraldusvõimega Leptoni termokaamerat.

Cat S62 Pro on Cat S60 seeria kolmas generatsioon, mis on nagu eelmisedki tugevdatud vastupidavusega mobiil. Rangete vastupidavuskatsete alusel on see tunnistatud MIL SPEC 810H ja IP68 standardite vääriliseks. Testide käigus kukutati seadet 1,8 m kõrguselt terasele, maandudes korduvalt igale küljele ja nurgale. Lisaks on see telefon puhastatav üleni vette kastes ning seebiga või desinfitseerimislapiga pestav. Üks erilisemaid omadusi on aga muidugi sellesse integreeritud FLIR-termokaamera.

Uues mudelis leidub professionaalide ja tavatarbijate käsutusesse esmakordselt kasutada antud integreeritud FLIR Systemsi VividIR pilditöötlusprogramm ning täiustatud MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) tehnoloogia. Nüüd saab MSX-i intensiivsust varieerides kanda pildi muud nähtavad detailid termopildile või ühendada termokujutise detailid uue alfaühitamise funktsiooni abil Sony dual-pixel kaamera silmaga nhtava kujutisega. Tänu uuendustele on värskelt turule jõudnud telefonis võimalik nautida senisest oluliselt paremat pildikvaliteeti, teravamaid pilte ja suuremat termilist eraldusvõimet, mis aitab termopildist ja selle kontekstist paremini aru saada.

"Oleme juba viis aastat juhtinud termofunktsioonidega mobiiltelefonide turgu ning Cat S62 Pro tõstab selliste telefonide hulgas latti veelgi kõrgemale. Lisaks sellele, et toome kõrge kvaliteediga professionaalsed termopildid tavatarbijani, on uues mudelis ka mitmeid muid olulisi täiustusi. Eelkäijaga võrreldes on see telefon 12% kompaktsem ja 10% suurema ekraaniga. See on kiirem, võimsam ja erakordselt vastupidav – täiesti asendamatu töötelefon," ütles Bullitt Groupi asepresident tooteportfelli alal Peter Cunningham.

Uus tarkvara pakub analüüsi- ja aruandlusfunktsioone, mida kasutatakse ka kallimates, professionaalseks kasutuseks mõeldud termopildistamise toodetes. Isoterm ja isotermi hoiatused, miinimum- ja maksimumtemperatuuri näidikud ning programmi integreeritud aruannete loomise võimalus – need on vaid mõned näited MyFLIR Pro uutest kasulikest funktsioonidest.

"Leptoni termoanduri integreerimisega jätkame uuenduste traditsiooni, mis võimaldab spetsialistidel oma tööd teha kiiremini ja täpsemini," märkis FLIRi komponentide valdkonna peadirektor Paul Clayton. „MyFLIR Pro rakenduse abil saab nüüd nutitelefonis esmakordselt kasutada ka täiustatud termograafiafunktsioone, mis muudavad palja silmaga nähtamatu soojusenergia nähtavaks ja tuvastatavaks."

Isotermilise alarmiga saab jälgida kohandatud temperatuurivahemikku (mistahes vahemikke alates –20°C kuni +400°C) ja lisada alarme selles vahemikus oleva temperatuuri saavutamise kohta – sellest on palju abi, kui oodatakse mõne seadme jõudmist kindlale töötemperatuurile, monitooritakse ebatavalisi temperatuuritõuse või kasvõi lihtsamate asjade jaoks, nagu selle jaoks, kas grill on piisavalt kuum.

Cat S62 Pro-l on eelkäijatest parem 5,7-tolline FHD+ (18x9) ekraan ning mälu: 6 GB RAM-i ja 128 GB välkmälu. Kiirema Qualcommi kiibistiku, Android 10 operatsioonisüsteemi ning suure optimeeritud akuga Cat S62 Pro on valmis ka ärikasutuseks, toetades Android Enterprise’i funktsioone.

S62 Pro aitab mobiilse termopildistamisega tuvastada niiskust, tuuletõmbust, lekkeid, soojusjuhtivust, elektrilühist, ummistusi või temperatuuritõuse.

TEHNILISED ANDMED

Sisseehitatud FLIR-termokaamera Profitasemel Lepton 3.5 kaamera 1440 x 1080 VividIR HD-väljund Visuaalse kaameraga ühitatud MSX-kujutis Mõõtevahemik –20 °C kuni 400 °C Tuvastab soojust ja mõõdab pinnatemperatuuri kuni 30 meetri kauguselt Skaleeritavad ja määratavad sihtpiirkonnad kõige kuumema ja kõige külmema punkti näitudega Horisontaalne vaateväli laienes 57 kraadini, et pildile mahuks rohkem 9 termilist värvipaletti, mille seast saab valida oludele sobiva PDF-vormingus aruanded

4000 mAh aku

Vee- ja tolmukindel (IP68, 35 minutit kuni 1,5 meetri sügavusel), läbinud mahapillamiskatse 1,8 m kõrguselt terasele, vastab MIL SPEC 810H nõuetele, Corning Gorilla Glass 6 ekraanikate

Välitingimuste jaoks optimeeritud 5,7-tolline ülihele FHD+ 18x9 puuteekraan, mida saab käsitseda märgade sõrmedega ja kinnastega

Android 10 (värskendusvalmidus versioonile 11)

Mälu: 6 GB RAM, 128 GB välkmälu, laiendatav mälukaardiga (microSD)

Kiibistik - Qualcomm Snapdragon 660, kaheksatuumaline 2 GHz protsessor

12 MP Sony Dual Pixel tagakaamera, 8 MP esikaamera

Andmeside: LTE Cat 13, VoLTE, VoWiFi, ViLTE

Vastupidav, libisemiskindel kummeeritud TPU-st tagakülg

Programmeeritav kiirklahv, millega on mugav kasutada raadiosaatjafunktsiooni (PTT), SOS-i (Lone Worker App), taskulampi või kaamerat

Bluetooth 5.0, NFC

Kureeritud rakenduste ja sisu kataloog

Kahe ja ühe SIM-kaardiga variandid – Nano SIM + microSD (eraldi microSD- ja SIM-kaardi pesad)

2-aastane garantii

Soovituslik Android Enterprise (peagi tulekul)

Turvavärskendused 3 aastaks

Nutitelefoni Cat S62 Pro soovituslik jaehind on 649 eurot ja see on peagi saadaval www.catphones.com ning jaemüüjatelt ja mobiilsideoperaatoritelt.