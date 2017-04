Tippnutikell – mida see teeb ja milleks seda vaja?

Oleme testinud päris palju väga odavaid pulsikelli ja aktiivsusmonitore, mis lisaks omavad ka mõnesid nutikellaomadusi: edastavad mobiilist teateid, äratavad, mõned võtavad isegi kõnesid vastu. Kuid mis eristab tippude tippu, Androidiga nutikella tavalisest? Vaatame seda uue Huawei Watch 2 näitel.

Kõigepealt võib öelda, et esimese ehmatusega kohe kõige parema nutikella peale minnes võib tunduda, et kell käel on harjumatu, mittevajalik ja ebamugav. Eriti veel siis, kui tahad seda ka öösel kanda, et unerežiimi mõõta. Kui aga oled pikka aega neid katsetanud, nagu meie toimetuses, siis võib ühel hetkel tunduda, et lisaks pulsikella funktsioonidele võiks käe peal olev ajanäitaja ka palju muid asju mobiililt endale üle võtta.

Nüüd, esimeste kevadsoojade ilmade saabudes on küll natuke kohatu rääkida pakasest ja põues oleva telefoni vastumeelsest kiskumisest külma kätte, eriti veel kinnastega, aga ikkagi – varsti on käes suvi ja siis pole mobiili kuhugi mujale panna kui kotti, silma alt ära. Ja siis osutub nutikas kell juba samuti vägagi vajalikuks.

Asjad, mida pulsikelladel tavaliselt pole

Muidugi on Android Wear 2.0-ga nutikellad võimelised nii kella näitama kui äratama, pulssi mõõtma ja stopperiga sekundeid lugema. See on tavaline. Kuid mida näiteks Huawei Watch 2 veel teeb?

Kõigepealt muidugi tuleb ära märkida kõik sellised ühendused, mis on ka nutitelefonis olemas, aga kui telefon on kaugel kotisügavuses, tegutseb nutikell oma sensoritega edukalt ka taskutelefoni asendajana. GPS aitab oma teekonda salvestada, kiirust mõõta, kiirelt käe pealt asukohta vaadata – mugav. Baromeeter näitab kõrgust. NFC tähendab kontaktivaba makset. Eestis see veel ei tööta, aga riistvara selleks on vähemalt randmel olemas. Eelmisel aastal oli Google Pay laadsete maksevahendite tuleku peamiseks takistuseks viipemaksega terminalide puudumine, nüüd on need suuremates poodides juba olemas. See tähendab, et varsti võib saada ka nutikellaga viibelda rahakotist raha või pangakaardi väljavõtmise asemel.

Teoorias saaks ka ühiskaardina oma nutikella kasutada, samuti programmeerida nutikella NFC kiipi kontori- ja kodu-ust avama, autos telefoni handsfree peale lülitama, kohtumisel teisele telefonile visiitkaarti edastama jne.

Sisseehitatud 4G pakub andmesidet sõltumatult telefonist: väikesel ekraanil saab Internetis surfata, e-kirju lugeda ja isegi helistada, kui vaja. Randmel olev topelt-telefon asendab nutitelefoni näiteks sporti tehes, kui mobiili ole kuhugi dressitaskusse panna või autoroolis, kui käel olev kell saab handsfreena kõnedele vastata. Käsi roolil kellaga rääkimine ei jäta napakat muljet.

WiFi on ka mõnedel mudelitel, et saaks Internetti 4G-st odavamalt.

Vastupidavus, ikka tippnutikell Huawei Watch 2 näitel

Päris sukelduma nutikellaga minna ei saa, aga näiteks kerge pinnal ujumine pole IP68 standardile vastava kellaga probleem – sellega võib viibida kuni 30 minutit kuni 1 meetri sügavuses vees.

Keraamiline korpus ei ole õrn nagu portselan, vaid vastupidi – lisaks tagab parema levi 4G ühendusele kui massiivse metallkorpusega.

Ekraan on kriimustuskindel ja kaitstud kõrge randiga.

Aku peab uuel Watch 2-l vastu 2-3 päeva, seega ei pea igal õhtul laadima, nagu oli esimese põlve nutikelladel. Samas pulsikellade kuu aega kestva aku vastu veel keerukad, värvilise eraani ja andmesidega nutikellad ei saa.

Või kas ikka tõesti ei saa?

Huawei tippnutikell pakub n-ö klassikalist digikella režiimi, kui kõik üleliigsed kellad-viled välja lülitatud ja Watch 2 töötab nagu kõige lihtsam aktiivsusmonitor: loeb samme, läbitud vahemaad ja näitab kellaaega. Siis kestab aku tubli 25 päeva ehk mõni päev vähem kui kuu.

Android Wear 2 – mida see teeb?

Enamus telefoniäppe saavad hakkama Android Wear 2-s sõltumatult telefonist. Mobiili polegi alati vaja. Andmed sünkroniseeritakse üle pilve.

Äppe saab kella laadida ka otse, seega on likvideeritud puudus iPhone´iga ühendamisel, kui uue rakenduse paigaldamiseks läks vaja mõnda Androidiga telefoni.

Rakendusi saab alla laadida kella enda sõltumatust Play Store´ist, mis jällegi pole enam telefoniga seotud ja tegutseb otse, telefoni vahenduseta.

Lisaks sellele, et kellasihverplaate on juurde tulnud, saab neisse kuvada ka erinevate äppide infot: näiteks Fitness äpi numbrinäite, sammumõõtja poolt mõõdetud samme ja kulutatud kaloreid või Spotifys mängiva muusikapala nime.

Sõnumeid saab tippida käsitsi sõrmega kirjutades või peaaegu kogu sihverplaati katva ekraaniklaviatuuriga. Lisaks pakutakse hulka ettekirjutatud automaatvastuseid näiteks e-kirjadele ja SMS-idele kiireks vastamiseks.

Nutikellarakendused

Uber, Swarm, Maps, Taxify, Huawei Health – palju tuttavaid rakendusi on ka võimsas Androidiga nutikellas olemas ja jooksevad telefonist sõltumatult.

Näiteks Recordr on diktofon randmel – salvestab sõltumatult kas otse käekella või saadab nutitelefoni. Uber aitab sõitu telida, vaadates käe pealt, kaugel tellitud auto asub. Isegi Outlook mahub nutikella sisse.

Tehnilisi andmeid

Nutikellade näitajad tuuakse välja nagu mobiilidelgi: Qualcommi Snapdragon Wear 2100 protsessor, 768 MB operatiivmälu, 4 GB välkmälu, Bluetooth LE, WiFi / 4G ja sisseehitatud kõlar.