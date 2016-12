Tricorder ehk mobiilne tervisemõõtja tuleb 2017. aastal

Tricorder on Star Trekist tuntud paks klapptelefoni moodi seade, mis määras hetkega inimese terviseseisund ja ütles, mis tal viga. Sellest seadmest, nii nagu teleportatsioonist on unistatud juba varastest kuuekümnendatest, aga midagi sellist pole ikka veel valmis mõeldud. Kui midagi juhtub või tunneme end kehvasti, on ainus võimalus pöörduda arsti poole. See aga võtab aega, on mõnikord kulukas ja iga kord ei saagi ammendavat vastust, mis siis organismi vaevab.

Selleks, et igaüks saaks kohe teada, mis häda parajasti keha närib, otsustas kiibitootja Qualcomm välja kuulutada võistluse, kus tuleb valmis saada Star Trekist tuntud "päris" Tricorder - seade, mis oskab määrata 16 enamlevinud tervisehäire esinemist või kinnitab, et neid tõbesid hetkel pole, mõõdab kehatemperatuuri, pulssi, hapnikusisaldust, hingamist.

Võistlus Tricorder Xprize algas kolm aastat tagasi ja võitja, kes saab 10 miljonit dollarit, kuulutatakse välja 2017. aasta keskel.

Praeguseks on sõelale jäänud kaks võistkonda, kellest üks on Pennsylvaniast pärit Basil Leaf Technologies. Nende lahendus DxtER näeb välja selline:

Teine finaali pääsenu on Dynamical Biomarkers Group Taiwanist oma seadmega T06, mis aimamisi meenutaks juba natuke rohkem Star treki seadet, kuid on veel kaugelt kohmakam ja keerulisem. T06 koosneb sahtlikestest, kus on põhitestideks vajalik varustus:

Jääb üle loota, et mõne aastaga muutuvad need seadmed mobiilisuuruseks ja aitavad pikendada nö tervena elatud aastate hulka. Ja järgmisena siis mida Star Trekist tahta? Kas tähtedevahelisi reise või teleportatsiooni lähikosmose piires?