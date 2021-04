TEST: striimiv kast VSSL A.1 HOME, mis teeb su analoogkõlarid nutikaks

VSSL A.1 HOME on ühele audiovõhikule üsna mittemidagiütlev kast - umbes nagu ruuter IT võhikule. Küljes on sel suur hulk erinevaid sisend-väljundpistikuid (täpselt nagu mõnel võrguseadmel) ja eks tegelikult osa ühendusi ongi samad, nagu mõnel võrguseadmel. Kuid tegelikult võib lisaks tõsisele audiofiilile see kast kasulik olla ka lihtsamale muusikasõbrale. Eriti siis, kui sinu elamine on piisavalt suur, et näiteks kõlareid ühest nutikast süsteemist juhtida ja muusikat üle võrgu saata - kas igale poole samasugust muusikat või igasse tuppa erinevat striimi.

Eks selliseid Multiroom lahendusi on ka varem olnud, aga eraldi paksu raamatu suurune striimingukast võib asendada ka tervet hulka muid seadmeid. Samas võib VSSL alles jätta sinu vanad, kuid kvaliteetsed seadmed, näiteks suured kõlarid, mis käivad traditsiooniliselt kaabliga võimendi külge või muusikakeskuse, mille saad eraldi kaabliga väljundi taha ühendada.

Soundvision Technologies saatis meile testimiseks Ameerikast veel lisaks nende endi suured ja võimsad Truaudio kõlarid B23-BOOKSHELF. Kõlari hind on üle tuhande euro, kuid tegemist on üsna tipptasemel heliallikaga, mis töötab kuni 200 W võimsusega. Korterisse pole sellist möirgajat ehk hea võtta, aga suuremasse majja - miks mitte. Kostab ka üle põllu.

Kõlarid saab VSSL-i striiminguboksiga ühendada vaskkaabliga, vaja läheb kruvikeerajat ning võimendi väljundi jaoks on olemas eraldi pistikupesa, millega saab mõlemad kõlarid korraga boksist eemaldada, kui peaks vaja olema.

VSSL ise tuleb elektrivõrku ühendada toitekaabliga, kohalikku võrku kas LAN kaabliga või üle WiFi ning kui kasutad veel analoogsisendeid (lisaks striimile), saad külge keerata nii optilise, koaksiaal- kui 3,5 mm pistikuga analoogkaabli. Bluetooth on ka olemas. isegi infrapunapuldi liidese saab ühendada, VSSL võib vajadusel mõne sinu olemasoleva puldi nupud ära õppida (Volume Up, Volume Down ja Mute ehk vaigistamine).

Juhtmete ühendamine on üsna traditsiooniline tegevus, edasi aga tuleb tegutseda juba võrgus, mis on juba striiminguseadme n-ö leivanumber.

Ehkki seadme jaoks on olemas eraldi äpp nimega VSSL, piisab esialgu Google Home´i nutikodu äpist, mis tunneb kõlari ära ja seadistab töötama teiste koduste audioseadmetega ühes süsteemis, mis Google Home´i toetavad. VSSLi seade ilmub kõlarina võrku ja selle saab salvestada sobiva toa või grupi alla:

VSSL-i enda äpist saab ka üht-teist seadistada, näiteks määrata, kas vaikimisi hakatakse mängima kõigepealt analoogsisenditest või striimist tulevat heli.

Muidugi saab ka mitu VSSL-i võrku ühendada, kasvõi igasse tuppa ühe, kuigi tavalise kodu jaoks on ehk see seade natuke kallivõitu, et hulgi osta.

Androidiga seadmete, IOS-iga seadmete ja arvutitega on edasi lihtne, kui need näiteks Chromecasti või Airplay 2 striimi toetavad: võid võtta ükskõik mis nutika seadme ja valida väljundiks kõlari, mis koduvõrgus seadistatud. Saab juhtmevabalt heli edastada.

Heli ja pildiga on natuke keerulisem. Kui striimid heli oma arvutist, telefonist või tahvlist striimingu boksi, aga vaatad pilti seadmest endast (näiteks Youtube´i), siis jääb heli pildist märgatavalt maha. Telekat vaadates on kõige mõistlikum siiski kasutada kaabliga ühendust, on väiksem viide. Telekatest saab tavaliselt vähemalt uuematel mudelil ka heliviidet seadistada, nii et kõlaritest oleks hääl pildiga sünkroonis.

Oma lemmik-muusikaäpist võib valida muusika ja saata selle kõlarisse ilma mingi vahendava tarkvarata.

VSSL asendab ka suurte kõlarite võimendit, pakkudes 50 W võimsust kanali kohta. Oma väiksuse kohta teeb see võimendi päris korralikku häält.

Kõlarit saab lisak häälega juhtida - nii Alexa kui Google Assistantiga. Kõlarile peaks andma ingliskeelse nime, sest selle hääldusest saab virtuaalne assistent aru. Häälkäsklustega saab saata VSSL-i nii muusikastriime kui kõike muud, mida assistent maha mängida oskab.

Paarinädalase testimise ajal oli siiski üks anomaalia, mis ise ära lahendes: Google Assistant unustas ühel päeval kõlari ära. Kui ütlesid soravas inglise keeles "Play Music on Living Room speakers", teatas virtuaal-assistent, et sellist kõlarit võrgus pole. Mõni aeg varem oli olnud elektrikatkestus. Kui aga hakkasid uuesti kõlarit Google Home´i äpist lisama, siis midagi lisada polnud, sest maagiliselt oli kõlar juba võrku tagasi ilmunud. Rohkem sellist asja ei kordunud.

VSSL-i äpist saab siiski üht-teist ka otse VSSL-i seadmes seadistada, kuna kastil endal nuppe ega LED-e eriti pole.

Saab näiteks seadistada kas striimi või otse seadme külge ühendatud sisendeid prioriteetseks, ka väike seitsmeribaline ekvalaiser (Advanced EQ) on helitämbri sättimiseks. Kõlari helivaljust saab äpist seada ning valida, kas mängitakse mono või stereo.

Üks ehmatav kogemus on erinevatest seadmetest mängides aga helivaljusega - iga seade mängib ise valjusega, mis seadmes endas parajasti kuskil seatud on. Nii näiteks mobiilist kõlaritesse muusikat suunates panid need oma 50 W kanali kohta täisvõimsusel üürgama, kuna nutiseadmes oli jäänud heli põhja. Samas arvutist kõlaritesse saates kostis muusika vaid aimatavalt, sest arvuti heliseaded olid teistmoodi.

Kellele see on mõeldud?

Seda seadet on üsna keeruline müüa, sest eeldab enne mõningast selgitamist, mis asi on striimiv boks ja kellele seda üldse vaja läheb. Lihtsam on seletada asja vajadust ostjale, kellel on tohutu maja, ta tahab muusikat kuulata elutoas, sauna eesruumis, basseini ääres ja kõigis lugematutes magamistubades. Jah, igasse tuppa võib panna oma striimiva kasti ja saad kõike seda juhtida äpiga, häälega või nutikodu rakendusest.

Kui oled muusika kvaliteedi suhtes nõudlikum ja sul on juba kodus suured kallid analoogkõlarid, siis VSSL (seda hääldatakse kui "Vessel") on hea nii-öelda digitaliseerijana: ühendad kõlarite juhtmepaari otse boksi taha ja ongi olemas suured võimsad nutikõlarid. Uusi osta pole vaja, kui vanad head juba olemas.

Kolmandaks võiks see seade sobida tehnoloogia- ja muusikafännile, kes tahab igast asendist ja igast seadmest oma muusikat kõlaritesse lasta. Tõesti, olgu sul siis kogu pere nutitelefonid, kõigi tubade arvutid ja tahvlid, millest aeg-ajalt muusikat kõlaritesse lasta, see kõik on võimalik. Lahendus ei sobi siiski pilti ja heli korraga striimides - heli kipub pildist maha jääma. Muusikat aga võid mängida kust iganes.

Kui sul on veel võimas muusikakeskus, mida kasutada, siis lisaks kõlaritele võid suunata heli ka VSSL-i optiliste, koaksiaal- või analoogväljundite kaudu muudesse võimenditesse. Sisend aga tuleb siis üle võrgu striimides.

PLUSSID

+ lihtne ühendada, mingeid lisavindinaid ja lisatarkvarasid pole vaja

+ Võimas väljund, toidab ära nii väikesed riiulikõlarid kui suured põrandakõlarid

+ striimija, võimendi ja digitaal-analoog konverter kõik ühes

MIINUSED

- kallivõitu, et igasse tuppa eraldi boks osta

- pilt ja heli ei lähe striimides kokku

TEHNILISED ANDMED

Striimiseade VSSL A-1 HOME

Hind: ca 460 eurot

Tsoone: 1

Kanaleid: 2 (stereo)

Väljundvõimsus, kõlaritesse: 35 W @ 8 Ω, 50 W @ 4 Ω

Sisendid: LAN sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, optiline sisend, RCA

Juhtmevabad võrgud: Airplay2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth

WiFi tugi: 2,4 / 5,8 GHz, dual antenn (MIMO)

Väljundid: RCA, optiline, digi-koaksiaal, subwoofer

Ekvalaiser: 7-ribaline, mobiiliäpist

taasesitatav sagedusvahemik: 20 - 20 000 Hz

Toide: 115-240 V