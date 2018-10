Sest viis on rohkem: LG tegi valmis viie kaameraga telefoni

Megapikslite võidujooks on lõppenud, nüüd käib võidujooks selle peale, kes paneb telefoni kõige rohkem kaameraid. Huawei nelja kaamera rekord on nüüd üle võetud LG poolt, sest nende uusim V40 on varustatud viie kaameraga.

Viis kaamerat taga ehk põhikaamerana oleks üsna omapärane vaatepilt, kuid paraku LG nii ei teinud. Tootja pani tagaküljele kolm ning esiküljele kaks kaamerat.

V40 ThinQ puhul ongi silmas peetud just piltide ja videote abil suhtlevat sotsiaalmeedia generatsiooni.

Uus mudel järgib täiustatud 6,4-tollise ekraani ja üliõhukese raamiga V-seeria disainifilosoofiat. Telefonil on Qualcomm® Snapdragon 845 kiip, mis on AI toega, 6 GB muutmälu ning 64 GB või 128 GB välkmälu.

5 kaamerat?

V40 on varustatud viie kaameraga: tagumised kolm on 16 MP lainurkobjektiiv, 12 MP standardobjektiiv ja 12 MP teleobjektiiv, mis võimaldavad pildistada objekti erinevate kaameratega positsiooni muutmata.

Kaamera esimooduli 5 MP lainurkobjektiiv ja 8 MP standardobjektiiv töötavad koos, et luua bokeh-efektiga fotosid, mille tausta hägusust saab muuta ekraanil asuva liuguri abil.

Telefonis on ka mitmeid muid funktsioone, mis võimaldavad pilte töödelda, lisades erilist valgust ja eriefekte.

Kaksik-PDAF-tehnoloogia tagab eriti kiire automaatse teravustamise, mis on kaks korda kiirem valdkonna keskmisest.

Vähem libedust

Telefonil on täiustatud 6,4-tolline QHD+ (3120 x 1440) OLED FullVision ekraan, mille alumine raam on 1,6 mm õhem oma eelkäijast. V40 on esimene LG telefon, mis kannab Audio Tuned by Meridian märgistust.

Silky Blast tehnoloogiaga ei ole karastatud klaasist valmistatud telefoni tagumine osa libe ja püsib mugavalt käes. Lisaks erilisele välimusele on matt klaas ka praktiline, sest sellele ei jää plekid ega näpujäljed.

Telefon tuleb müügile musta, halli, sinise ja punasena.

Saadavuse kohta pole veel kuupäevi teada.