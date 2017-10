Huawei tutvustas Mate 10 odavamat nelja kaameraga mudelit Huawei Mate 10 lite

Alles tutvustas Huawei oma tipp-nuhvlit Huawei Mate 10, nüüd on ka väljas selle odav versioon Mate 10 lite, mis siiski vaatamata tublisti odavamale hinnale tehnoloogilisi üllatusi pakub.

Huawei tõi avalikkuse ette uue nutitelefoni Huawei Mate 10 lite, mis on esimese Huawei telefonina varustatud kahe kaameraga nii ees kui taga.

Novembri lõpus müügile tulev ja 369 € maksev Huawei Mate 10 lite on saadaval grafiitmustas, väärikalt kuldses ja Aurora-sinises värvitoonis. Mate 10 lite on kvaliteetse 5,9-tollise ekraaniga ja on esimene Huawei FullView' ekraanitehnoloogiaga varustatud seade. Ekraan katab korpusest 83% ja selle 18:9 kuvasuhe (2:1) tagab ilusa laiekraanpildi.

Kaheläätselised kaamerad ees ja taga

Kaheläätselise kaameraga Huawei P9 oli nutitelefonide fotograafia-alases võimekuses teerajaja, luues tööstusharu uue standardi mitme tagakaameraga bokeh-efekti pakkudes. Mate 10 lite, millel on kaheläätseline kaamera nii ees kui taga, on esiküljel 13MP/2MP selfikaameraga koos tooniva selfi-välguga, Stuudiokvaliteediga valgustus tagab kunstipärased pildid ja paremad selfie-portreefotod. Tagumise kaamera läätsed on 16 MP ja 2 MP. Mõlemal kaheläätselisel kaameral on riistvara tasemel sisseehitatud bokeh-efekt, mis muudab fotod selgemaks, teravamaks ja kunstipärasemaks ning tagab parema tulemuse ka halbades valgustingimustes.

Sümmeetriline disain ja võimas riistvara

Huawei Mate 10 lite'i FullView ekraan läheb sujuvalt üle pehmeteks, kumerateks äärteks, moodustades ühtlase korpuse.

8-tuumalisel Kirin 659 kiibistikul põhinev 4 GB muutmälu ja 64 GB ROM-mäluga Mate 10 lite jooksutab probleemideta rakendusi, esitades samal ajal ka voogedastuse sisu. Kasutajakogemus on tihedalt integreeritud Huawei Android 7-l põhineva EMUI-liidesega, mille masinõppimise võimekus aitab telefoni jõudlust optimeerida vastavalt kasutaja käitumisele. Huawei Mate 10 lite'i riistvara ja tarkvara integratsioon aitab telefoni 3340 mAh akuga kauem töötada. Ka telefoni nutikas sõrmejäljeandur on varustatud masinõppimise võimekusega, mis muudab selle iga kasutuskorraga täpsemaks ja turvalisemaks.

Huawei Mate 10 lite on varustatud ka ettevõtte enda väljatöötatud audiosüsteemiga Huawei Histen.