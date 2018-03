Sellised saavad olema tulevikutelefonid juba üsna varsti: Vivo Apexi uuendused

Tundub, et sel aastal pole paljud telefonitootjad osanud teha muud, kui kopeerida iPhone X-i ekraani ülaosas asuvat "kulmu". Vivo on siiski kõrgel hoidnud ka Androidiga nutitelefonide revolutsioonilisema arengu lippu ja välja toonud mitu uuendust, mis üsna tõenäoliselt kõiki meie uusi ostetavaid nutitelefone lähemas tulevikus tabavad. Ja need uued omadused on järgmised.

Esiteks muidugi äärest ääreni ekraan - pole mingit kahtlust, et servad kaovad ära, ehkki oli mugav sõrmega kasvõi altservast telefoni kinni hoida. Enam seda ruumi ei jäeta. Vivo Apexil on rekordiliselt üliõhukesed ekraaniääred - vaid 1,8 millimeetrit mujalt ja 4,3 mm alumisest servast. Seega väike riba sõrmede vahel hoidmiseks on õnneks alla jäetud.

Ekraani-korpuse suhe on ebareaalne 98%. See saavutati paindliku OLED paneeliga, mille kiibid on painduval "trükkplaadil".

Kadunud on nii ekraani ülaosas asuva selfie-kaamera koht kui ka kuulariauk kõnede vastuvõtmiseks. Kuid need kaks asja on siiski alles, aga nähtamatumal kujul.

Kõlari kadumisega on lihtne - oleme ju varemgi näinud ekraanipinnalt emiteeritavat heli, mida kasvõi näiteks Sony oma uuemate teleritega pakub. Apexil on samuti kogu ekraanipind pandud kõlarina vibreerima. See on üllatuslikult veel teisegi kasuliku omadusega - tarbib vähem energiat.

Selfie-kaamera on alles. Ehkki ruumi selle jaoks ekraani kohal enam pole, leidis Vivo huvitava lahenduse, mida ehk varemgi oleme näinud mõnedes kaameraga telerites - väljasõitva selfie-kaamera. Niipea, kui lülitad esikaamera peale, sõidabki väike kühm telefoni ülaservast välja ning võid iseennast pildistama hakata. Väike tõstemootor liigutab 8 MP kaamera võttevalmis 0,8 sekundiga.

Kuid seegi pole veel kõik.

Sõrmejäljelugeja on ka ära peidetud - ja samuti ekraanipaneeli sisse! Vivo tegi küll esimese revolutsioonilise telefoni, millel sõrmejäljelugeja on ühes kindlas kohas ekraani sees paneeli allosas, kuid Apexiga tahetakse seda kontseptsiooni julgelt edasi arendada. Nimelt on selleaastasel CES-il tutvustatud In-Display Fingerprint Scanning Technology saamas täienduse Half-Screen In-Display Fingerprint Scanning Technology näol, mis muudab sõrmejäljelugejaks kogu alumise poole ekraanist - vajuta kuhu tahad.

OLED ekraan registreerib korraga kuni kaks sõrmejälge, seega võib teha enda telefonist tõelise tuumanupu, kus millegi ülitähtsa lahtilukustamiseks on vaja näiteks kahel inimesel korraga oma sõrm ekraanile panna.

Mis firma see Vivo on? Meil üsna tundmatu, tegutseb see tehnoloogiafirma põhiliselt Indias ja Kagu-Aasias. Peamiseks sihtrühmaks on noored. Kokku on Vivo kasutajaid paarsada miljonit. Firma on ka ametlikuks FIFA World Cup 2018 sponsoriks.

Vaata Techradari käed-küljes videot uuest imeloomast, mis seni veel vaid kontseptsioontoode ja osta seda ei saa: