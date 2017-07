Päikeseenergial töötav WindChilly annab rannas ülitäpsed tuuleandmed

See suvi on kohati olnud tuuline (ja jahe). See esimene rõõmustab erinevalt päevitajatest surfajaid. Eestis valmis Elisa, lohesurfajate ja 4Energia koostöös päikeseenergial töötav uudne tuulemõõtmise süsteem WindChilly, mis annab vee- ja purjesportlastele ülitäpse info ilma ja tuule kohta.

„Eestis on avalik online tuuleinfo saadaval väheste sadamate ja randade kohta. Kõik suured ilmaportaalid esitavad mudelprognoosi, kuid tihti ei ole see täpne ning veesportlased vajavad just teavet tuule hetkekiiruse kohta,“ rääkis kümme aastat lohesurfiga tegelenud, Windchilly üks asutajatest Andre Tampõld. „Algselt tegime tuulemõõtja vaid enda tarbeks, kuid Eesti Lohesurfiliit ja 4Energia tundsid kohe suurt huvi ja pakkusid abi. Hakkasime suuremalt mõtlema ja õnneks pani ka Elisa IoT õla alla, et tuuleinfo lõpptarbijani jõuaks.“

„Esmapilgul tundub kõik väga lihtne: seade üles ja info jookseb kodulehele. Kuid tegelikult on selle taga terve asjade inteneti ehk IoT infrastruktuur,“ tutvustas Elisa IoT äriarendusejuht Märt Jõesaar uudset lahendust. „Seade on GSM ühenduse kaudu online’is ja liigutab andmed serveris asuvale IoT platvormile. Elisa aitab startuppi kogu selle poolega, et nemad saaksid keskenduda maailma parima tehnoloogia ja teenuse arendamisele. Euroopa paarkümmend tuhat surfiklubi juba ootab.“

Windchilly tuulemõõtja on kõrgtehnoloogiline seade, millel on energiajuhtimise loogika ja võrguühendus, mis saadab iga minut ilmaandmeid Windchilly lehele. Kogu info on avalikuks kasutamiseks ning piloodina on Windchilly paigaldatud Tallinnasse Stroomi randa.

Pilootprojekt kestab selle aasta oktoobrini ja seadmete proovipartii on valmimisel. Windchilly kodulehel saab eeltellimusi juba teha.