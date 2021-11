Ootad pikisilmi Windows 11 saabumist? Siit saad selle kohe

Microsoft on lubanud, et Windows 11-ga ühilduvatesse arvutitesse saabub Windows 11 järk-järgult selle aasta jooksul. Paljudele ongi see juba kohale jõudnud. Kes ja millal selle saavad koos järgmise Windowsi uuendusega, pole aga teada. Ühel hetkel peaks arvuti teada andma, et Windows 11 on paigaldamiseks valmis. Kui sa aga ei taha seda ära oodata, võid Windows 11 ka kohe saada.

Microsoftil on Windows 11 uuenduseks Windows 10 pealt olemas vastav lihtne assistent. Windowsi uuendamise lehel pakutakse välja uue operatsioonisüsteemi peale minekuks mitu varianti, aga kõige lihtsam on võtta Windows 11 Installation Assistant, mis teeb kogu töö kümnekonna minutiga ära.

Lae see alla, käivita ja Assistant asub taustal faile alla laadima. Selle ajal võib arvutiga tööd edasi teha.

Kui paigaldamiseks läheb, pane oma asjad kinni ja oota, mõned taaskäivitamised tuleb ka mööda saata.

Enne aga, kui järjekorraväliselt kohe Windows 11 operatsioonisüsteemi paigaldama asud, peavad olema täidetud mõned tingimused:

Sul peab olema Windows 10 litsents (kui ostetud arvutis oli legaalne Windows 10 peal, siis see on sul olemas ja midagi ei küsita).

Paigaldatud peab olema Windows 10 versioon 2004 või uuem.

Sinu PC-tüüpi arvuti peab vastama Windows 11 miinimumnõuetele. Paljudel on juba Windowsi seadetes Update menüüs kirjas, kas vastab või mitte.

Vaba salvestusruumi peab olema vähemalt 9 GB. Hiljem see vabastatakse.

Samal lehel saab vajadusel luua ka Windows 11 paigaldusketta ja sellelt eraldi uue operatsioonisüsteemi mõnesse teise masinasse paigaldada.

Kui aga mingil põhjusel sinu arvuti ei saa Windows 11 installiabilisest läbi, kuna näiteks protsessor, mis on endiselt korralik, ei vasta nõuetele (mingil põhjusel osad Inteli protsessorid on välja praagitud), siis saab Microsofti poolt heaks kiidetud ametliku registrihäkiga sellest mööda. Mida teha, vaata siit.