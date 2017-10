Windows 10 sügisene suur uuendus Fall Creators Update - ja kuidas see kohe alla laadida

Microsoft teatas eile, et välja tuleb uus Windows 10 Fall Creators Update. See on neljas suurem värskendus Windows 10-le, annab kõigile loomingulistele inimestele kätte uued tööriistad ning toob töölauale arvutite tuleviku – liitreaalsuse ja 3D.

Fall Creators Update uute funktsioonidga saab tutvuda siin.

Põhilised uuendused on järgmised:

Fotode rakendus on Fall Creators Update värskenduses täielikult uueks kujundatud, et oleks lihtne kujundada fotosid 3D-efektide, Windows Ink´i ning videote abil ilma eelneva fototöötluse kogemuseta. Lihtsam on oma puhkusepiltidest ja -videotest luua heliribaga kollaaže ning 3D võimaldab objekte muuta liikuvaks – näiteks panna jalgpall leekidesse lahvatama, kui see möödub väravavahist võrku.

Fall Creators Update värskendus võimaldab kõigil luua ka omi 3D elemente, mida lisada liitreaalsusse mõne tehisliku objektina hõljuma näiteks kaamerast näidatava päris-maailma pildi sisse. Üle 100 miljoni inimese, kes kasutavad lihtsat Microsoft Paint'i iga kuu, saavad nüüd Paint 3D abil 3D loojateks – jagades, luues ning kujundades kolmemõõtmelisi elemente. Samuti saab tuua 3D-objekte ka oma Office'i failidesse, sealhulgas PowerPointi esitlustele ja Wordi dokumentidele.

Fall Creators Update värskendus pakub uusi võimalusi ka Windows Ink´i kasutuskogemuseks - näiteks kirjutamine otse PDF-failidele või uus Find my Pen funktsioon. Lisaks veel Continue on your PC funktsioon.

Liitreaalsuse kasutamiseks peab arvuti riistvara vastama teatud miinimumnõuetele, mida saab kontrollida vastava äpiga. Põhinõudeks on uusima Inteli i7 protsessori olemasolu.

Taskbarile ehk tulemiribale ekraani all saab kinnitada nüüd oma kõige tähtsamate kontaktide ikoone - neil klõpsates võib kõikvõimalikel saadaolevatel viisidel nendega ühendust võtta, kas Skype´ides või e-kirja saates vms.

Uuendusega on ka tõhustatud ka turvalisuse ja privaatsuse funktsioone ning juurdepääsuvõimalusi. Näiteks Windows Defender Exploit Guard suudab nüüd tuvastada paremini väljapressimistarkvarasid ja avastada varakult, kui need sinu andmeid tahavad hakata ära krüpteerima.

Siin on info, kuidas värskendust kohe alla laadida. See tuleb kõigile niikuinii, aga kui ei jõua ära oodata, saab uuenduse ka varem paigaldada. Tõenäoliselt piisab juba seadetest järgi vaadata ja vajutada "kontrolli uuendusi", kui uuendus hakkabki alla laadima.