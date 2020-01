Withings tegi nutikella, mis võib päästa palju elusid

Withings on ennegi teinud nutikelli, mis on pooleldi analoogkellad - osutitega sihverplaadiga ning väikese ümmarguse vedelkristallekraaniga osutite taga. Uus nutikell Scanwatch jätkab seda traditsiooni, kuid on saanud juurde mitmeid meditsiinilisi funktsioone, mis võivad paljudel juhtudel sõna otseses elu päästa, ka une pealt.

Kas teadsid, et iga seitsmes inimene maailmas ehk üle miljardi vaevlevad uneaegse hingamisseisaku ehk uneapnoe käes? Withings Scanwatch on teadaolevalt esimene käekell maailmas, mis uneapnoet diagnoosib ja sellest teada annab. Selleks on põhja all meditsiiniliselt testitud uued sensorid, mis ühtlasi mõõdavad ka elektrokardiogrammi (EKG) ehk talletavad südamerütmi graafiku. EKG-d on varemgi mõned nutikellad teinud ja seegi on elupäästev lisafunktsioon nii südamehaigetele kui infarktiriskiga inimestele.

Kui avastatakse kardioloogide poolt testitud Withingsi algoritmiga südame rütmihäire, siis saab sellest oma südamearstile kohe teate saata. Nii nagu tavalise elektrokardiogrammiga, nii mõõdab ka Withingsi kell südamerütme mitte ainult veene valgustades, nagu teevad tavalised pulsikellad, vaid kolme elektroodiga, mis mõõdavad südame karakteristikuid elektriliselt. Graafikut näeb nii pisikeselt ekraanilt sihverplaadil kui ka mobiiliäpist, kus on põhjalikumad selgitused tulemuste ja kõrvalekallete kohta.

Uneapnoe on aga muidu raskesti diagnoositav tervisehäire, millel on oma ebameeldivad tagajärjed: hapnikusisalduse vähenemine veres, kõrge vererõhk, südame rütmihäired ja isegi infarkt või lämbumine. Selle ravimine on omaette (keeruline) teema, aga diagnoosimiseks saab nüüd peagi muretseda muidu ka kasuliku lisaseadmena Withings Scanwatchi kella.

Selleks, et uneaegset hingamisseisakut tuvastada, kasutatakse SpO2 sensoreid hapnikusisalduse ja unerütmi mõõtmiseks kombineeritult meditsiiniliste algoritmide ja teiste sensoritega.

Lisaks on Withings Scanwatch ka täiesti korralik spordikell, pakkudes kuni 50 meetri sügavuseni veekindlust, GPS-i (mobiili enda oma), altimeetrit, sammulugejat, mobiiliteadetest märkuandmist jne, nagu üks aktiivsusmonitor ikka teeb ja enamgi veel. Klassikaliselt kellalt, mis näitab aega vanamoodsalt osutitega, seda kõike ei oskaks ootakski.

Mustvalge PMOLED ekraan pole küll kuigi bling, aga kõik hädavajalik on näha (isegi suhtlusäppide teated) ja selle ekraani eeliseks on väike energiatarve, järelikult ülipikk aku tööaeg - 30 päeva.

Ka pole energia kokkuhoiu nimel ekraani puutetundlikuks tehtud - kogu menüüdes liikumine on klassikalise pöördnupuga lahendatud, mis reageerib ka vajutustele.

Kell pole veel müügile tulnud, kuid õige pea see juhtub. 38 mm sihverplaadiga väiksem mudel hakkab maksma 249 eurot, suurem 42 mm versioon 299 eurot.

Seni saab tutvuda Withings Scanwatchiga tutvustava video vahendusel: