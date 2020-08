Xiaomi 10. sünnipäeva supertelefon Mi 10 Ultra tõrjus Huawei P40 Pro troonilt

Maailma parim kaameratelefon on nüüd Xiaomi Mi 10 Ultra, kinnitab kaamerate testimise sait DXOMARK. Jälle on püstitatud uus rekord - Xiaomi 10. sünnipäevaks valminud supertelefon edestas senist maailma parimat, unikaalse periskoopsüsteemiga kaameratelefoni Huawei P40 Pro kahe punktiga.

Xiaomi tõi sünnipäeva puhul välja kaks Ultra mudelit: ühe "tavalise" korpusega ning teise, millel on justkui poolläbipaistev kest, mis simuleerib telefoni sisemust, justnagu oleks näha kiibid ja trükkplaadid mobiili seest.

Alates 650 eurot maksva Hiinas müüdava telefoni peamine tõmbenumber ongi kaamerad. Nagu hiljuti tehtud DXOMARKi test näitas, on tegemist aegade parima mobiilikaamerate komplektiga.

Pekingis asuv Hiina tootja on saanud ka hüüdnime "Hiina Apple" ja oma tippmudeliga ongi Xiaomi Hiinas juba korralikku müüki teinud nii fännidele kui teistele kohe esimestest päevadest. Kaamerakomplekt, mida ihaldatakse, on järgmine:

Põhikaamera 48 MP (polegi rekordilise pikslite arvuga 108 MP sensor), 1/1.32-tolline sensorielement, 25 mm optika, f/1.85 ava, PDAF (faasituvastusega autofookus) ja optiline stabilisaator

Teleobjektiiviga kaamera 1: 12 MP, 1/2.56-tolline sensor, 50 mm optika (2x optiline suurendus), f/2 ava, Dual-Pixel autofookus

Teleobjektiiviga kaamera 2: 48 MP, 1/2-tolline sensor, 120 mm optika (5x optiline suurendus), f/4.1 ava, PDAF, OIS

Ülilainurk: 20 MP, 1/2.8-tolline sensor, 12 mm optika, f/2.2 ava, PDAF

Kahe LED-iga välklamp

Multispektraalne värvustemperatuuri sensor

Video omadused: 8K 4320p @ 30 fps, 4K 2160p @ 30/60 fps

Huvitav on see, et maailma parimal kaamerakomplektil ei peagi olema hiiglasliku pikslihulgaga suurt sensorit, piisab lausa 48 MP kaamerast. Või kaameratest, sest Xiaomi Mi 10 Ultral on neid 48 MP sensoreid lausa kaks.

Kõige parem on Xiaomi kaameratelefon suurendamisel ja autofookusega. 120 mm telefoto optika on üks "pikematest torudest", mida mobiilides nähtud, samuti on 12 mm ülilainurk-kaamera üks kõige "kalasilmam" kaameraoptika, mis mobiilidesse pandud.

Xiaomi on Huaweile järele jõudnud kehvades valgustingimustes selge pildi väljavõlumisega ning teeb seda isegi paremini. 48 MP sensor on suuremate pikslitega ja kuigi rohkemate pikslitega sensori tulemusest võib pärast tarkvaraliselt mürast vabanemist piksleid kimpu sidudes ja töödeldes vähendada, suudab Xiaomi põhikaamera siiski pimedas suurte pikslitega väga hea tulemuse saada, tehisintellektiga järgi aidates.

3x 120

Uuel Xiaomi mudelil on kolm 120-ga tehnilist näitajat:

120x suum

120 W ülikiirlaadija

120 Hz ekraani värskendussagedus

Ühe võimsa hõõglambi võimsusega laadija saab 4500 mAh aku täis juba alla poole tunniga. Täpsemalt 23 minutiga.

120 Hz OLED ekraan on pea sama hea, kui Samsung Galaxy Note 20 Ultral. 6,67-tolline ekraanipaneel pole siiski Samsungilt tellitud, vaid selle on teinud Hiina tootja TCL.

Kõike piisavalt

Muud tehnilised näitajad on tipptelefonile omased. Kiire uus protsessor Snapdragon 865, 8 GB või 12 GB operatiivmälu, kuni 512 GB välkmälu. Sõrmejäljelugeja on ekraani all, 20 MP esikaamera on ülal nurgas "augus".

Millal Eestisse jõuab?

Praegu on telefon müügil vaid Hiinas, sellele pole tarkvaragi tehtud muud kui Hiina versioonis ehk esialgu ilma Google´i teenusteta (kuigi Hiina telefonile saab neid teenuseid juhendi järgi üsna lihtsalt peale panna).

16. augustil välja tulnud telefoni pole veel Gearbestis saadaval isegi mitte ettetellimisega, ka Aliexpress ei paku praegu midagi. Eestis müüakse lahjemat Xiaomi Mi 10 Pro mudelit paljudes kohtades, seega on lootust, et ka Ultra jõuab kunagi Euroopasse, näiteks varakult enne jõule. Hinnavahemik saab olema 650-850 eurot, olenevalt mälust. Läbipaistva korpusega isend võib olla natuke kallim.