Otse pressiesitluselt: Xiaomi tutvustas täna oma uusi tipptelefone seeriast Mi 10T, millel maailma parim mobiiliekraan

Just praegu käib ülemaailmne Xiaomi pressikonverents, kus tutvustatakse Hiina tootja uut tipptelefonide seeriat Mi 10T. Sellel on esimesena uus Qualcommi kiibistik Snapdragon 865, mis on hetkel kiireim ja võimsaim mobiiliprotsessor koos kiireima 5G modemiga X55. Lisaks on Xiaomi mobiil saanud 144 Hz värskendussagedusega ekraani, mis on väidetavalt samuti parim ja ka kaameratele on lisatud hulk võimalusi teha eritehnikas fotosid ja (8k) videoid.

Siin on märkmed otse pressikalt, mis loo kirjutamise ajal veel kestab ja kus tutvustatakse veel Xiaomi uut nutikella Mi Watch ning veel teisigi tooteid.

Euroopas on praegu mobiilimüügi TOP 3 Samsung, Apple ja Xiaomi. Huawei on Euroopas esikuólmikust väljas. Xiaomi aga tahab jääda vaatamata maailma suurtegijaks saamisele endiselt "hingelt startupiks". Alguses näidatakse "hingelt startupi" äsja orbiidile saadetud oma satelliiti, mis Maast üliteravaid pilte suudab teha Xiaomi kaameratehnoloogiaga. Ettevõte asutati 10 aastat tagasi.

Xiaomi esitletav Mi 10T on uus tipptelefonide seeria, kus on nii-öelda tavaline ja Pro mudel. Maailma parima kaameraga telefoni tiitlile tuleb ilmselt konkureerida iseendaga, sest DxoMARK on selleks valinud Mi 10 Ultra.

Taga on põhikaamera sensoriks juba tuttav 108 MP kaamerasensor, aku on korralik 5000 mAh ja ekraani värskendussagedus kuni 144 Hz (Pro mudelil on see adapteeruv, et akut säästa).

Long Exposure Mode – selles režiimis saab ilma käsitsi seadistamata pika säriga tehisintellekti toega pilte teha. Saab ka Linnutee mobiiliga pildile. Statiiv oleks siiski vajalik.

Kuus pika säri režiimi on kokku. Lavale astuvad valgusmaalijad, kes teevad valguspulkadega Xiaomi kaamera ees sellise pildi:

Siis saab pildile ka veel üheksa liikuvat efekti lisada, näiteks taevas pilved liikuma panna. Tehisintellekt tegeleb piltide manipuleerimisega erinevat moodi ja saad lisaks pilvede liikumisele panna juurde nt ka ilutulestiku, lumesaju jne. Photo Clones teeb ühest inimesest pildil mitu, pannes kaadrid kokku, mida varem pidi arvutis monteerima. Statiivi pole ka selleks vaja.

Veel efektsem on aga Video Clones. Selle abil saab teha fake video iseendaga, kus liigud samas kaadris ise mitmekordselt ringi. Filmib kaamera muidugi 8K kvaliteedis videot. See on uute tipptelefonide puhul juba standardiks saamas. Sul on vana telefon ikka 4K-ga?

8K videost saab ka 33 MP kaadreid teravate fotodena välja võtta.

Dual Video režiime on mitu ja kasutada saab mõlema poole kaameraid erinevat pidi.

Timelapse videoid saab teha ka nii esi- kui tagakaameraga ning omale taustale näiteks samal ajal kokku panna. Timed Burst on efekt, mida muidu pidi stuudios tegema.

Mi 10T on "maailma parim lameekraan", mis tähendab, et sellel pole kurvilisi 3D ääresid. Kuna "paljud seda ei taha", põhjendatakse esitluses.

144 Hz on värskendussagedus, mis on täiesti tipust. Võrreldakse 60 Hz iPhone´i ekraaniga. Hiinas ongi Xiaomi üsna Apple´i staatuses oma tohutu fännihulgaga ning oma brändipoodidega.

Nii nagu Samsung, kasutab ka Xiaomi adaptiivset ekraanivärskendust. Kui on 24 kaadrit sekundis film, siis ekraani sagedus langeb ka sellele tasemele. Nii hoitakse akut, see kestab 8% kauem kui ilma adaptiivse sageduse reguleerimiseta. See on olemas Pro mudelil. Kui Samsung Galaxy Note10 Pro pakub 120 Hz, siis Xiaomil on 144 Hz.

Ekraanil on Sunlight Mode, mis teeb pildi eredamaks ja selgemaks otsese päikese käes. 4096 tasemega 3D valgussensor reguleerib ekraani heledust ja kontrasti.

Nighttime Readeri režiim aga muudab ekraani võimalikult paberi lähedaseks. Truecolor on proffide kalibreeritud värviruum, et värvid oleksid võimalikult täpsed. Seega – Xiaomi pressiesitluse sõnumiks on, et see on praegu maailma parim mobiiliekraan.

Uus mudel on esimene, mis kasutab Qualcomm Snapdragon 865 protsessorit ja selle kiibistikuga komplektis olevat X55 modemit, mis toetab kiiret 5G-d. Sagedusribasid on rohkem, kui kunagi varem, mida Mi 10T kasutada oskab. Ilmselt siis ka millimeeterlaine tugi on olemas. Tervitus tuleb esimesele tootjale ka Qualcommilt üle videosilla.

Aku on 5000 mAh. Lubatakse vähemalt kaht päeva aku tööaega keskmisel kasutusel. Kiirlaadimisel on kasutusel Middle Middle Tab, mis tähendab, et akud on jagatud sektoriteks (Oneplus näiteks oma võimsaima kiirlaadijaga laeb samuti paralleelselt kaht akuelementi), Xiaomi paneb kohe kaasa 33 W kiirlaadija, millega saab aku täis ühe tunniga. Lisaks on olemas ka 65 W laadija eraldi, millega saab ka sülearvutit laadida. See on tavalisest võimsast sülearvuti adapterist poole väiksem. 29,99 eurot maksev universaalne laadija sobib nii mobiilidele kui arvutitele.

Korpuseid on kolm värvi – helesinine, hall ja must. Mõlemalt küljelt kaetud Corning Gorilla kriimustuskindla kattega.

3D helisalvestus võtab üles stereoheli. Sobib sisuloojatele.

Sõrmejäljelugejat pole ekraani alla surutud, vaid see on mugavalt küljel. Vibreerimismootor on saanud ka lisa-vibreerimissuunad, et oleks näiteks klaviatuuril tippides parem tagasiside.

Ja muidugi tuleb iga uudistootega nüüdsel ajal ka koroonalõik. Telefon saab bakterikindla lisaümbrise. Ag+ ehk hõbedaioonidega rikastatud korpus hävitab bakterid ja ilmselt ka viirus kaua sellisel pinnal ei püsi. Baktereid on näiteks laborikatsetes 24 tunni pärast kümme miljonit korda vähem, kui tavalisel telefonikestal.

Teinegi kohustuslik lõik uute toodete esitlemisel on keskkonnasääst. 60% vähem plastikut kasutatakse nende mudelite tootmisel ja pakendamisel.

Magusad hinnad

Lubatakse ausaid hindu ja pettuma ei pea. Mitte neljakohalisi, nagu teistel tippmudelitel:

Mi 10T Pro 599-649 eurot

Mi 10T 499-549 eurot

Kogu tehniline info ilmus just äsja siia.