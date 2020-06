Kohe on suvi ja taas näeb ilmavalgust Xiaomi uue põlvkonna aktiivsusmonitor - seekord Mi Band 5

Suvekuulutaja - Xiaomi uus pulsikell pole veel lettidel, kuid juba saab seda eeltellida. Nagu igal aastal saab uus kell võrreldes varasematega tavaliselt juurde mitmeid uusi omadusi, kuid hind on jäänud üsna samaks. Just ülisoodne hind oligi kunagi põhjuseks, miks Mi Band nii populaarseks sai. Kuna kell näitab ka teateid mobiililt, on see lisaks täpsele trennikaaslasele ka hea asendus nutikellale.

Uue pulsikella lisandunud omadusteks on Gearbesti andmetel

veel suurem ekraan, 20% suurem ehk 0,95tollise asemel 1,2tolline värviline OLED

vere hapnikusisalduse mõõtmine

NFC tugi (eksportvariandil) maksevõimalusega

Amazon Alexa Voice Assistanti tugi ehk häälkäsklustega juhtimine

11 erinevat spordirežiimi, mida träkkida, sealhulgas jooga

uus täpsem kiibistik ja sensorid

naiste terviseträkkija

randmelt foto tegemine nutitelefoniga, kasutades kella kaamerapäästikuna.

Weibo postituse põhjal on aga lisaks veel Mi Band 5 laadimine lahendatud magnetiga, mis on suur ja mugav edasiminek, sest varem pidi laadimiseks kasutama spetsiaalset vutlarit ja kella rihma küljest alati välja võtma, mis oli tülikas. Magnetiga laadimine on sama mugav, kui suurematel nutikelladel, sest laadija ühendub väliste klemmide külge, mida hoiab paigal magnet.

Lisaks saab kella taustapildiks valida mõne värvifoto.

Välimuse osas väga suuri muutusi pole, kuid tundub, et värviline rihm ei ümbritse enam sihverplaati, vaid kella korpus on laiem (suurema ekraani tõttu) ja rihm on näha vaid korpuse otstest.

Kella hind on praegu 36 eurot (rahvusvaheline versioon 39 eurot) ja see on juba eeltellitav (rahvusvaheline versioon). Teele pannakse Jaanipäeva eel (rahvusvaheline versioon 3. augustist). Eelmise põlvkonna Mi Band 4 on Hinnavaatluse andmetel praegu Eestis saadaval 26,5 euroga (Gearbestis 27,2 €).