Hea koolitelefon praegu vähem kui poole hinnaga - kasuta kupongi!

(Sisuturundus)

Otsid veel head koolitelefoni, mis maksaks vähe, aga oleks hea? Xiaomi Redmi 9 on praegu eriti hea hinnaga, telefone on piiratud koguses.

Xiaomi Redmi 9 täishinnaks on 247 eurot, soodushinnaks 118 eurot ja kui lisad ostes kupongikoodi 52BKODN5JX, langeb hind 102 euroni.

Natuke rohkem kui saja euro eest saab telefoni, mis on kuhjaga oma hinda väärt: tegemist on 4 GB + 64 GB mäluga rahvusvahelise NFC versiooniga mudeliga, millel taga neli kaamerat: 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP. Aku on mahukas - 5020 mAh, ekraan 6,53-tolline ja Full HD+ resolutsiooniga, taga sõrmejäljelugeja ning ülal infrapunasensor infrapunapuldina kasutamiseks. NFC toetab ka Google Pay makselahendust.

Mobiilil on veel 2x Nano SIM pesa, 3,5 mm kõrvaklapipesa ja USB Type-C laadimispesa. Kõik vajalik olemas.