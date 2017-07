Xiaomi esimene suurem tulemine: proovime Redmi Note 3 Pro nuhvlit

Xiaomi teeb ilusaid ja häid asju - ja mis põhiline, odavalt. AM on testinud Xiaomi pulsikella, proovinud akupankasid ja kirjutanud uudiseid, millega Xiaomi on end sättinud edukalt teiste tehnoloogia eesliinil astuvate tootjate rivvi. Eestisse jõudnud nuhvel Redmi Note 3 Pro pole küll veel Xiaomi tippmudel, aga tehniliste näitajate ja hinna suhe on väga hea.

Testitud kullakarva telefon on paks ja raske, kuid disainile pole eriti midagi rohkemat ette heita: metalne korpus, sujuvad kumerad ääred, tundlik ere ekraan ja ümmargune kiire sõrmejäljelugeja tagaküljel on kõik väga hästi viimistletud. Korpuse ülemine ja alumine riba on plastmassist, kuid sama tooni metalliga, seega jätab üleni metalse mulje. Samas tagab plastist korpuseriba antennidele parema levi üla- ja alaääres.

SIM kaardi pesa on küll lahendatud natuke veidralt: esimesse pessa käib mitte nano-, vaid micro-SIM, teise pessa võib lisada nano-SIMi või microSD mälukaardi.

5,5-tollise Full HD ekraaniga nuhvel maksab Tele2 poes vaid 219 eurot ja suure ekraani ning paksu korpuse taha on peitunud ka parajalt suur aku - 4000 mAh, millega kestab mobiil vähemalt kaks ööpäeva.

Protsessor sisaldab nelja 1.4 GHz Cortex-A53 ja kahte 1.8 GHz Cortex-A72 protsessorit. 3 GB operatiivmälu koos 32 GB välkmäluga on kõik üsna tipptelefoni näitajad.

Jõudlustestides maandus Xiaomi nuhvel 8. kohale, mis paarisaja-eurose telefoni kohta on üsna hea tulemus. Üks lähimatest konkurentidest on näiteks alguses poole kallimana välja tulnud Honor 8.

Jõudlustestid: Quadrant – 31213 p

Geekbench 4 – 2738 p

Mobile Linpack - 254,14 MFLOPS

AnTuTu – 78292 p

Mida siis odava hinna eest ei saa?

Ei saa näiteks tippkvaliteediga head kaamerat. Redmi Note 3 Pro kaameramenüüd on üsna lakoonilised ja puudub näiteks HDR, samuti käsitsirežiimis on seadistusvõimalusi vähe: vaid valge balanssi ja ISO tundlikkust saab ise sättida.

Samas pole 13 MP f/2.2 tagakaamera ka märgatavalt nõrk, pigem tubli keskmine. Menüüd on tehtud inimsõbralikuks, tehnoloogiafriigi jaoks ehk liigagi lihtsaks, sest kasutajat ei vaevata liigsete numbritega: ei mingeid megapiksleid ega tehnilisi näitajaid, kvaliteeti saab valida nii piltidel kui videotel valikust High / Standard / Low. Video kvaliteedivalikud on samuti lihtsalt äratuntavad: Full HD, HD ja SD.

Siin mõned näidispildid. Klõpsa fotol, näeb originaali.

Videonäide on selline: maksimaalse kvaliteediga ehk Full HD.

Sensorite osas on kõik vajalik odaval Redmi Note 3 Pro-l esindatud: töötavad nii magnetiline kompass kui güroskoop. Sensor Box tuvastas vaid väga harva esinevate sensorite puudumise, mis on ka loomulik.

LTE võrk sisaldab kõiki Eestis kasutatavaid sagedusalasid, WiFi toetab ka uusimat ja kiireimat 802.11ac standardit. Ülaservas asub infrapunaelement, laadimine ja ühendamine arvutiga käib microUSB kaudu.

Tagaküljel olev ümmargune sõrmejäljelugeja on kiiruselt võrreldav Huawei tippmudelitega, mis peaksid olema ühed kiireimad. Sõrmejäljelugeja töötab kiiresti ja vigadeta, vaid väga üksikud korrad on sõrmejälg tagasi lükatud. Asukoht tagaküljel võib mõnedele meeldida, mõnedele mitte, kuid see asub tagaküljel piisavalt keskel, nii et jääb nuhvlikasutaja sõrmeulatusse igal ajal. Sõrmejäljega saab avada telefoni lukust igal ajal, ka siis, kui ekraan on välja lülitatud.

GPS ei hiilanud millegi erilisega, kuid hoidis enam-vähem teel, mis tähendab, et telefoni saab edukalt ka autonavigaatorina kasutada. Täpset asukohta kaardil määrab 5-8 meetrise täpsusega keskmiselt.

Tarkvara

Selle raha eest ei saa (Veel?) uut Android 7.0 operatsioonisüsteemi. Samuti ei saa eestikeelset kasutajaliidest, peab leppima ingliskeelsega. Kodumaine klaviatuur on võimalik muidugi Androidile lisada.

Lihtne, puhas MIUI menüü samuti mõnedele meeldib, mõnedele mitte. Kaasas on videopleier, pildigaleriide lehitseja, muusikapleier jt programmid, kuid mitte üleliia palju. Mi Remote teeb mobiilist nutika puldi kõigi infrapunaga juhitavate koduseadmete juhtimiseks.

Kokkuvõttes võib selle hea hinnaga võimeka telefoni jaoks ennustada helget tulevikku - just seda paljud ostaksid, kui teaksid, mis on Xiaomi. Paraku nad ei tea ka kriipsutavad "tundmatu Hiina tootja" põhjuseta oma valikunimekirjast maha. Xiaomi on Hiinas sama suur tegija kui Samsung või Apple, nende tipptelefonid pole aga veel siia jõudnudki. Kui esimene odavmudel nii võimekas oli, siis jääb üle oodata veelgi imelisemaid tipptelefone. Aga nagu öeldus, 219-eurosest telefonist päris kõike ei maksa ka tahta, eriti just nõudlikum kasutaja.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Xiaomi Redmi Note 3 Pro

Hind: 219 eurot (Tele2)