Tele2 tõi Eestisse ühe klikiga Zlick netimaksed

Tele2 tõi koostöös kohaliku idufirmaga Zlick Eestisse online mikromaksed, mis võimaldavad veebis teha kuni kahe euro suuruseid oste ühe klikiga, lisades ostusumma igakuisele mobiiliarvele.

Väikeses summas netimaksed on Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul järgmine samm eestlaste mobiiltelefoni digitaalseks rahakotiks muutumise suunas.

„Tele2 kliendid saavad juba maksta telefoniarvega söögikohtades, Windows Phone’i ja Google Play e-poes. Tahame, et telefoniga saaks maksta kõikjal, seega on mobiilimakseid veebis meie jaoks järgmine loogiline suund,“ selgitas Aron ning lisas, et võimalust maksta ühe klikiga hakatakse pakkuma veebikeskkondades, kus sooritatavad ostud jäävad paari euro sisse.

„Selliseid teenuseid on uskumatult palju – võtame näiteks meedia veebiväljaanded, kus tuleb täna tasulise artikli lugemisõiguse ostuks läbida kadalipp ja sageli maksta ühe looga tutvumiseks terve päeva- või kuupileti eest, sest soodsamat üksikartikli ostmise võimalust ei ole. Kuna maksmine on ebamugav ja hind soolane, maksab Eestis tasuliste artiklite eest vaid paar protsenti lugejatest,“ ütles Aron.

Nende barjääride ületamiseks lõi Tele2 koos Eesti startup’iga Zlick veebipõhiste mikromaksete lahenduse, mis lubab Tele2 klientidel nutiseadmes maksta sisu eest ühe ühiku kaupa, klikkides ostu kinnitamiseks vaid artikli all olevale „Maksa“ nupule.

Kuna Tele2 ja Zlick leiavad, et ühe sendi kuni kahe euro suuruste tehingute puhul peaks raha liigutmine veebis olema tunduvalt lihtsam kui tavaliste online maksete puhul, puudub vajadus endale veebikeskkonnas eelnevalt kontot luua, raha peale laadida, end eraldi identifitseerida, paroole sisestada või krediitkaarti omada.

„Kuvame Tele2 võrgus olevale kliendile iga tasulise artikli juures automaatselt maksenupu koos üksikartikli lõpphinnaga, mis on kordades soodsam kui päeva- või kuupilet. Nupul klikkides sooritatakse makse momentaalselt ning artikkel on kohe lugemiseks avatud. Ostusumma lisatakse järgmisele Tele2 arvele,“ selgitas Zlicki juht Erki Koldits.

Mikromaksed aktiveeriti esimesena Delfi mobiilikeskkondades, järgmisel aastal plaanitakse uue makselahendusega laieneda ka teistesse suurematesse meediakanalitesse ning kuulutusportaalidesse.

Mikromakseid saavad kasutada kõik Tele2 lepingulised ja kõnekaardikliendid, kes sooritavad ostu nutitelefonis või SIM-kaardiga tahvelarvutis. Ühe makse limiit on 2 eurot.