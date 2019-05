Las robotid puhastavad

(Sisuturundus)

Peale esimesi kevadisi sadusid, kui muru juba roheline ja puud kergelt lehtes, soovitatakse ette võtta aknapesu. Kuna juba õitsevad ka toomingad, siis ongi viimane aeg oma klaasid fassaadil särama lüüa. Kui klaasipindu on rohkem, siis tasub appi võtta robotid.

Aknapesurobotid on täiesti olemas ning töötavad samamoodi, nagu robottolmuimejad või robotmuruniidukid. Seega on veel üks tüütu asi, mille robotid koduses majapidamises lahkelt enda peale võtavad - aknapesu. Siin on kolm aknapesurobotit, mida sul võib juba sel kevadel (ja suvel ja sügisel) vaja minna.

Alfawise WS - 960 Smart Robot Vacuum Window Cleaner

Alfawise WS - 960 - see on päris suur aknarobot, mis võib klaasfassaadil tegutseda täpselt nii, nagu liigutavad end põrandal ringi askeldavad robottolmuimejad. See aparaat sõidab mööda klaasi alates 0,5 x 0,5 meetrisel kuni 5 x 5 meetrisel alal. Tööaeg kuni 400 tundi. Turvakinnitus on ka olemas, kuid karta pole mõtet, et see seade peale end klaasi külge imemist alla kukuks. Peseb nii väljast kui seest.

Aknapesemisrobot maksab 172,9 eurot.

Alfawise S70 Smart Robot Vacuum Window Cleaner

Alfawise S70 Smart Robot Vacuum Window Cleaner (118,3 eurot) on väiksem ja mobiilsem aknapesija, mis liigub akendel Z-kujuliselt ja oskab järjest pinna läbi pesta, tundes ära aknaraamide piirid.

Pesemiskiirus on ruutmeeter kolme minutiga.

Ka sel seadmel on turvanöör, et vältida allakukkumist, elektri katkemisel püsib aknapesija klaasil veel vähemalt 30 minutit.

WS - 860 Magnetic Window Cleaner

Kolmas nutikas aknapesija - WS - 860 Magnetic Window Cleaner (hind 154,7 eurot) on nii N- kui Z-kujuliseks puhastuseks sobiv robot, mis küürib eriti hoolikalt puhtaks ka nurgad. Seadet saab ka häälega juhtida.

Elektrikatkestuse korral hoiab seade end akuga veel klaasi küljes kuni 30 minutit, siis jääb turvanööri otsa rippu.

Robotid suudavad akna ära pesta 300% kiirusega tavalise aknapesija kiirusest ja ka puhastusvõime on parem, kui ise aknaid lapiga küürides.