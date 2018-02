Elisa testis eile esimesena maailmas eelstandardile vastavat 5G-võrku

Kuigi 5G deomosid ja teste on varemgi tehtud, pole veel seda uue põlvkonna võrku kuskil "päriselt" kasutuses, kuna puuduvad standardid. Nüüd aga on olemas nn eelstandard ja Elisa testis 7. veebruaril koostöös Huaweiga esimest korda 5G-võrgus virtuaal- ja liitreaalsust ning mängurakendusi. Testiks kasutati 3,5 GHz sagedust, mida loetakse lähiaja olulisemaks 5G sagedusalaks. Euroopas esimesena katsetati ka 5G-mängukogemust.

Tehtud katse oli seni kõige põhjalikum 5G-katse, milles osalesid Helsingis peale Elisa ja Huawei ka erinevad teenusearendajad. Katse ajal saavutati tugijaama ja seadme vahel kiirus 1,4 Gbit/s. Samuti oli 5G-võrgus võimalik sujuvalt kasutada virtuaal- ja liitreaalsuse teenuseid. Tänased teenused nagu Skype, WhatsApp ja YouTube toimisid 5G-võrgus samuti hästi.

Elisa Eesti tehnoloogiaüksuse juhi Toomas Polli sõnul on arutelusid, kellele ja milleks võiks 5G vaja minna, erinevaid. „Kindlasti tuleb see ka inimeste igapäevasesse kasutusse ning tänasel üritusel nägime, kus ja mil viisil võivad uued tehnoloogilised lahendused jõuda meie igapäevasesse ellu. Virtuaal- ja liitreaalsus on teenused, mis vajavad 5G võrku ning seda eeskätt seetõttu, et VR-prillidega ringi vaadates oleksid kiirused niivõrd suured ja pildi hilistumine niivõrd väike, et teenust oleks mugav jälgida,“ rääkis Toomas Polli. Testis kasutati esmakordselt Huawei koduseks kasutamiseks mõeldud ruutereid, mis jõuavad turule 2018. või 2019. aasta jooksul.

Polli lisas, et 5G ei ole järjekordne „G“, mis toob kliendi tänastesse seadmetesse lihtsalt kiirema internetiühenduse. „See on täiesti uus tehnoloogia, mida vajavad teenused ning seadmed, mis pole klientidele täna veel laiemalt kättesaadavad, kuid saavad lähiaastatel,“ sõnas Polli.

„Elisa on suurepärane partner uute tehnoloogiate katsetamiseks ja väljatöötamiseks, sest Elisa on tehnoloogia vallas pioneer ja 5G-võrgu juurutamiseks valmis,“ lausus Huawei Finland tegevjuht Liu Dawei. „Huawei on 5G-tehnoloogias juhtkohal nii võrkude kui ka kliendiseadmete vallas ning nad on väga rahul koostööprojektidega, mille nad on ellu viinud koos Elisaga.“

Virtuaal- ja liitreaalsuse teenusepakkujatena olid esindatud Directive Games, Fake Production, Lyfta, Reaktor ja Umbra, kes esitlesid sündmusel reaalajas 5G-võrgu kaudu tulevikuteenuseid.

5G teeb võimalikuks täiesti uut tüüpi rakenduste loomise, kus mobiilse lairibaühenduse kiirused on kümme korda suuremad. Need tulevased väga kiired ühendused võimaldavad praeguste allalaadimise aegade juures edastada suuremaid andmehulki, mis omakorda võimaldab luua selliseid virtuaalreaalsuse kogemusi, nagu nägime täna, mis vajavad suuremate andmehulkade edastamist.

Polli märkis, et esimesed 5G kommertsvõrgud tulevad Euroopas laiemalt kasutusele alates 2019. aastast. „Oluline on, et Eesti ei jääks 5G-võrkude ehitamisel teistest riikidest maha. Eestis eeldab 5G turule tulek 700 MHz sageduse välja jagamist täies mahus operaatoritele, nagu seda on Soomes ning mõneski teises Euroopa riigis juba tehtud. Lisaks ka 3500 MHz sageduse kiiret ja mõistlikel tingimustel välja jagamist.