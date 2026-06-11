Eesti ettevõte Vegvisir esitleb Pariisis uusi sõjaväe lahingujuhtimise süsteeme

Kaitsetehnoloogiaettevõte Vegvisir esitleb Pariisis toimuval maailma suurimal kaitsetööstusmessil uut automaatset sidehaldussüsteemi ja olukorrateadlikkuse platvormi laiendust, mis toob juhtimise maismaalt ka õhku ja merele.

Pariisis toimuval messil Eurosatory 2026 (15.06-19.06.2026) tutvustatav süsteem Communications Module lubab kasutada korraga mitut sidekanalit, sealhulgas 5G- ja 4G-võrke ning taktikalist raadiosidet. Häirete või kahjustuste korral lülitub seade automaatselt järgmisele toimivale võrgule, tagades ühenduse säilimise. Lisaks laieneb ettevõtte senise juhtimisplatvormi kasutusala, hõlmates nüüdsest ka õhus, merel ja vee all toimuvaid operatsioone.

Vegvisiri tegevjuhi Ingvar Pärnamäe sõnul on Ukraina sõda näidanud, et lahinguvälja side ei saa tugineda vaid ühele võrgule või tehnoloogiale. Pärnamäe lisas, et side katkemisel kaob ka lahenduste pakutav ülevaade, mistõttu loodi uus sidehaldussüsteem just selle kriitilise probleemi lahendamiseks.

Uuendatud süsteem koondab virtuaalreaalsuse prillidesse kogu operatsiooniks vajaliku info, sealhulgas videopildi ja kaardid, välistades vajaduse mitme monitoriga juhtimiskeskuse järele. Kuna kaasaegsel lahinguväljal tegutsevad koos nii sõdurid, droonid kui ka autonoomsed platvormid, muutub nende koordineerimine järjest keerukamaks. "Meie eesmärk on anda komandörile kogu vajalik info ühest keskkonnast," ütles Pärnamäe.

Austraalia maavägi on praegu Vegvisiri suurim klient, kes kasutab tehnoloogiat soomukite M113 ümberehitamise pilootprogrammis. Ettevõtte lahendusi kasutatakse või testitakse kokku üheksas riigis, samuti on uuel sidehaldussüsteemil olemas juba esimene klient Euroopas.