Tilde ja Avatar käivitasid esimese eesti-läti masintõlkija EstLat Translator

Tilde ja Avatar avasid esimese eesti-läti masintõlkija EstLat Translator ehk nagu tõlkeprogramm ise ütleb, Tilde un Avatar startēja pirmais igauņu-latviešu mašīntulkotājs EstLat Translator.

Tegemist on mugava tööriistaga kahe naaberriigi keelte tõlkimiseks mõlemas suunas ja lahendus sarnaneb üsna palju Google Translate´i teenusega, kuid on loomulikult täpsem ja kvaliteetsem automaat-tõlge.

Keeletehnoloogiafirma Tilde ja tõlkebüroo Avatar käivitatud masintõlkija EstLat Translator on esimene pilvepõhine lahendus eesti ja läti keele vaheliste kirjalike tõlgete tarbeks. EstLat Translatori eesmärk on pakkuda kahe riigi eraisikutele, ettevõtetele ja organisatsioonidele usaldusväärset ja kaasaegset automaattõlget.

EstLat Translatori kõigile avatud platvormil saab teha automaatseid tõlkeid, kasutada esimest eesti-läti-eesti digitaalset sõnaraamatu t ja tellida ühe nupuvajutusega professionaalseid inimtõlkeid. Registreeritud kasutajatele on mõeldud digitaalne liides koos kasutaja vajadustele vastava tõlkemälu ning terminoloogia andmebaasiga, mis on Euroopa suurim . Ettevõtted ja avaliku sektori asutused saavad tõlkeplatvormi integreerida oma keskkonda, lisada täiendavaid keeli ja kuvada veebisaiti eri keeltes. Näiteks on Tildel üle 50 kasutusvalmis tõlkemootori ning ettevõte arendab ka tõlkemootoreid ja integreerijaid, mida saab kohandada kliendi vajadustele, teatas Tilde Eesti.

"Tehnoloogia suudab ilmselgelt globaalseid protsesse mõjutada ja mul on hea meel, et see jätab endast positiivse jälje ka lokaalselt. Tunnustus kuulub mõlema riigi töörühmadele, kes arendasid tehnoloogiat ja õpetasid masintõlkija välja nii, et see ei pea vahendajana kasutama kolmandat keelt. Kutsun üles kõiki, kellel on mõlemas riigis äri- või isiklikke sidemeid, masintõlkijat katsetama ja kasutama, et muuta äri konkurentsivõimelisemaks ja isiklikud kontaktid tihedamaks," ütles masintõlkija esitlusel Läti Vabariigi presidendi nõunik infoühiskonna ja digipoliitika küsimustes Ieva Ilves.

"EstLat Translatori idee tekkis vajadusest täiustada kahe naabri ja kaubanduspartneri vahelist suhtlust. Seni käisid väikeste ja keerulise struktuuriga keelte, nagu eesti ja läti, automaattõlked kolmanda keele kaudu. Tekst tõlgiti kõigepealt eesti keelest inglise keelde ning alles siis läti keelde, mistõttu ei olnud tõlked piiriüleses suhtluses usaldusväärsed. Sellepärast lõime tööriista, mis esimesena tõlgib otse eesti keelest läti keelde ja vastupidi, pakkudes täpseid ja sujuvaid tõlkeid," ütles Tilde Eesti tegevdirektor Pekka Myllylä.

"Võimalus kasutada kvaliteetseid automaattõlkeid aitab tugevdada Eesti ja Läti ettevõtlus- , poliitilisi ja sotsiaalseid sidemeid. Samuti teenib see laiemat eesmärki, et tugevdada Eesti ja Läti keelte digitaalset positsiooni ning edendada väikeste Euroopa keelte kasutamist digitaalajastul," lisas Avatari tõlkebüroo juhataja Maria Rand.

Aitab vähendada naabrite vahelist keelebarjääri

Valka linnapea Vents Armands Krauklis märkis, et piirilinnas elades ja töötades tekitab keelebarjäär ebamugavusi nii olme- kui ka tööasjades: „Oleme seni kasutanud teisi tõlkemootoreid, mis on sageli ebameeldivalt üllatanud ebatäpse tõlkega. Uus tööriist aitab linna juhtimisel ning plaanime selle ühendada omavalitsuse kodulehega.”

Projekt oli osa programmist European Territorial Cooperation, mis rohkem tuntud kui Interreg ja mille eesmärk on tugevdada Eesti ja Läti piiriülest koostööd.

Tõlkemootorit „koolitati” umbes 24 miljoni lausega

Neuraalne masintõlge (NMT) põhineb sügaval masinõppel, mille aluseks on suures mahus inimese tõlgitud tekste. Avatar on üks suuremaid tõlkefirmasid, kes oskab tõlketehnoloogiaid kasutada, olles kogunud märkimisväärse hulga tõlkeandmeid. Tilde omab keeletehnoloogia arendamise alaseid teadmisi ja kogemusi, et siduda need tõlked NMT teenusega. Läti ja eesti keele tõlkemootoreid treenis Tilde ligi 24 miljoni lausega, mille tekstimaht on võrreldav 3175 „Tõe ja õiguse“ köitega. Näiteks oskab platvorm õigesti tõlkida väljendeid nagu „tõukefond”, „ühisrahastus” või läti keeles „šaursliežu dzelzceļš” jne.

EstLat aitab nii Eesti kui ka Läti elanikel, ettevõtetel ja asutustel suhelda piiriüleste partneritega. Tasuta eesti-läti masintõlkijast on kasu isiklikus suhtluses, piiriüleses äris, meediamonitooringul, seadusandluse jälgimisel, toote- ja teenusekirjelduste tõlkimisel ning sujuva mitmekeelse teabeni jõudmisel.

27. aprillil toimus masintõlkija esitlus, mida saab vaadata Tilde Youtube’i kanalil: