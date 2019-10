VIDEO: see on 2019. aasta enimvaadatud ja ilmselt üks parim tehnoloogiareklaam

Maailma parimate reklaamide hulka on ikka mõni tehnoloogiaettevõtte reklaam samuti sattunud, kuna tehnoloogiahiiglastel on reklaamieelarve päris suur. Mida siis saab selle maailma raha eest, kui eelarve pole piiranguks?

Näiteks võib palgata Hollywoodi staarid (ja ikka terve hulga korraga) ning iseenda üle nalja heita. Amazonile tegi reklaamklipi loomulikult Super Bowli jaoks Londoni agentuur Lucky Generals. Nad tegid ka eelmise aasta Amazoni Super Bowli reklaami "Alexa Loses Her Voice" ("Alexa kaotas oma hääle"), kus oli samuti rivistatud hulk maailmakuulsaid näitlejaid ja lauljaid.

Selle aasta klipp "Not Everything Makes the Cut" on paroodia Alexa virtuaalassistendi sidumisest seadmete ja teenustega, mis pole päris hästi õnnestunud. Need integratsioonid massidesse ei jõua.

Videos esitletakse Alexa "ebaõnnestunud beetatestide" programmi, milles osalevad sellised maailmakuulsused nagu Harrison Ford, Forest Whitaker, Ilana Glazer, Abbi Jacobson, NASA kaksikud Mark ja Scott Kelly jt.

Amazon Alexa videot on praeguseks vaadatud Amazoni enda lehelt pea 40 miljonit korda ja muidugi mujalt ka, mis teeb selle kokkuvõttes üheks maailma enimvaadatud reklaamiks aastal 2019.