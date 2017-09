Hiina ime: kaasaskantav stuudioboks e-vidinapoe pidajale

Igaüks võib hakata e-poodnikuks ja igaüks võib luua koju ka lihtsa kaasaskantava fotostuudio väikeste vidinate pildistamiseks tootekataloogi jaoks. AM proovis netireklaamides palju tutvustatud Hiina imet - kokkuvolditavat valguskasti väikeste LED-ribadega. Stuudioboks maksis alla 10 euro.

Täpsemalt kaheksa dollarit maksnud valguskast sisaldas lisaks ka nelja taustaekraani - valget, musta, rohelist ja punast. Ülaserva oli kleebitud LED-riba, mida saab toita microUSB juhtmest.

Kaasas oli ka väike riidest kotike, et stuudio kokku pakkida ja kuhu iganes kaasa võtta. LED riba oli alguses kahepoolsest teibist küll natuke lahti, aga selle sai kokku suruda ja enam lahti ei tulnud.

Eks kaheksa dollari eest ei maksakski midagi põhjapanevat oodata ning selle odava tootega polegi väga palju pingutatud. Tulemus aga võib olla mõnikord sama, kui mõne kümme korda kallima boksiga. Aga mitte nii hea, kui mõne professionaalse stuudiovalgustusega sisseseadega.

LED riba koosneb 34 LED-ist, mis pole ideaalselt valged, sest selleks on kogu komplekt liiga odav. Samas pole need ka toavalgustuses kasutatava "sooja" valgusega, vaid nö külma valgusega, mis jätab kergelt sinaka tooni. Fotoka valge balanssi kalibreerides või järeltöötlust tehes saab selle sinaka tooni mõju vähendada.

Potentsiomeetrist võib heledust reguleerida. Kõik see on lahendatud üsna elementaarselt, tootedisainile midagi kulutamata:

Kaablit tuleb ühendada ettevaatlikult, et see lahti ei murduks.

Pildikatsetused sündisid mugavalt akupangaga, nii sai pildistamist teha toa keskel kõrgel laual ja ei pidanud seinakontaktide lähedust otsima. Heledus oli põhjas. Pärast tuleb professionaalsemate piltide pärast tausta natuke töödelda, sest kahele poole külgedele jäävad mustad augud. Kui suuremaid tooteid pildistada, siis on neid hiljem taustast raskem eemaldada. Väikeste asjadega aga see ei häiri üldse:

Ka mobiil teeb peaaegu talutavaid pilte, kui kasutada väikest mobiilistatiivi, valgustugevus on tavaliselt piisav.

Toiteks oli selline akupank:

Kas selline vidin tasub end ära? Ilmselt kiireks ja miks mitte ka ajutiseks pildistamiseks kuskil laos, kus vaja väga ruttu pildid veebi saada, on see lahendus piisavalt hea küll, et mobiiliga klõpsud ära teha. Läikivate, taustaga ühtesulavate ja suuremate asjadega on muidugi midagi paremat vaja. Odav kast kaua ilmselt ei kesta, sest toitekaabli USB-pesa on joodetud ja kipakavõitu, kasti plastist materjal võib rohmakal käsitsemisel murduda (mida see külmas teeb, pole veel teada) ning LED-id on ka tavalised, aga ajavad asja ära. Just kiirete lahenduste jaoks. Kas väikeses vidinate e-poes, osta.ee sarimüüja jaoks või idufirmal oma kauba esmaseks ülesvõtmiseks.



Amatöör-mobiiliklõps pisikesest trendikast spinnerijärgsest tootest.