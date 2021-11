TEST: 1 Gang, 2 Gang, 3 Gang ja 4 Gang - nutikodu Zigbee-puldid, mida saab igale poole poetada

Kui kodus on veel pulte vähe (ja väljaspool diivanilauda neid ilmselt ongi vähevõitu), siis ühe keskmise nutikodu jaoks on kasulik neid juurde hankida, et saaksid näiteks esikust programmeeritava nupuga kõik tuled või ainult osa tulesid sisse lülitada, mõne kütteautomaatika käivitada või miks mitte õuevalgustust või valvekaamerat sisse lülitada. Nutika puldiga saab teha mida iganes, sest selle nupud on igatpidi programmeeritavad.

Seekordses testis on Tuya seadmetega ühilduvad Shenzhen QiaanChuan Smart technology tehasest pärit Zigbee ühendusega lülitid - neid saab valida Aliexpressist ühe kuni nelja nupuga. Vajalik on ka Zigbee Hub - kui ei ole, siis samast saab ka selle võtta. Lisaks oleks mõistlik, et targas kodus on ka mõni Tuya / Smart Life´i äpiga ühilduv nutiseade - kas nutipistik, nutipirn või mõni muu asi. Märksõnaks on Tuya / Smart Life ja ühendusviisina peab toetama Zigbeed, mis on traadita asjade interneti ühendus, mis sobib ülimadala energatarbega seadmetele. Targa kodu andurid ja lülitid ongi just sellised, sest peavad ühe nööp-patareiga reeglina vastu aastaid.

Kunagi oli Arvutimaailma laual sama süsteemi puutetundlik nupp, kuid see polnud väga tundlik ja lisaks kippus kehvade jootekohtadega klemmide küljest aku eemalduma. Nüüd siis on testis midagi toekamat ja mõnusa klõpsuga füüsiliste nuppudega.

Kahene ja kolmene lüliti tulid erinevatelt tootjatelt erinevates karpides, kuid sisu paistab olema üsna sama. Disain on üks-ühele sama. Ühel oli ainult võike kruvikeeraja kaasas karbi avamiseks (sest reset-nupp asub tagakaane all), teisel ei olnud. Mõlemal oli karbis komplektis aga seinakinnituse sahtlike nii kleeps- kui tüübel/kruvi kinnitusega. Kes tahab, paneb juhtmevaba lüliti näiteks seinale ukse kõrvale.

Pulte saab programmeerida Smart Life´i äpist. Võimalik on igale nupule panna kolm tegevust - üks klõps, topeltklõps ja näpu peal hoidmine - iga tegevuse saab programmeerida mingid kindlat asja algatama.

Näiteks võib ühe klõpsuga kütte sisse lülitada. Kahe klõpsuga saab kütte kindlalt välja lülitada. Näppu peal hoides võid aga programmeerida näiteks kütte maksimaalselt 15 minutiks sisse lülituma ja siis välja või normaalrežiimile - näiteks ettenähtud temperatuuril hoidma. Muidugi saab nupu panna ka nutipistikut sisse-välja lülitama või valgustust lülitama.

Nelja nupuga on siis seega 3x4 võimalust midagi juhtida, kolme nupuga 3x3.

Ühe vajutusega võib ka mitut asja lülitada või koguni mõne enne targa kodu äpis seadistatud automaatika käima panna.

Põhimõtteliselt on kõik lihtne, aga üks puudus on ka. Kui näiteks nutipistik pole väga nutikas ja lubab vaid anda küskluse sisse või välja lülitamiseks, siis raiskab see puldil ühe lisafunktsiooni. Sel juhul tuleb näiteks sisselülitamiseks teha ühe klõpsu nupul ja väljalülitamiseks teise. Osa nutipistikuid on aga targemad ja pakuvad võimaluse nupuvajutusega "Reverse Switchiks". See on mugavam asi just tulede lülitamisel, kui ise näed, mida lülitad. Reverse Switsh tähendab, et vajutades üks kord, lülitatakse tuli kas välja või sisse ehk vastupidisesse olekusse endisest olekust. Just seda ongi ju tuledega alati vaja.

Küttega on keerulisem. Kui sa ei näe, kas küte on sees või väljas, siis muidugi on mugavam ühest nupust sisse lülitada, sama lüliti topeltklõpsuga või teise nupuga aga välja.

Kuigi Zigbee pidi olema levialalt sama, nagu WiFi, ei maksaks sellele alati loota, eriti läbi mitme seina kasutades. Kohati on WiFi ikka parema leviga. Kodus saab muidugi kasutada ka Zigbee võimendeid, aga nende test seisab veel alles ees. Lüliteid külma ilma kätte jätta pole soovitav, need on mõeldud siiski tubastes tingimustes kasutamiseks.

PLUSSID

+ mugav kasutada juhtmevabalt kus iganes

+ programmeeritav targa kodu funktsioonidega

+ ühes stiilis on nii ühene, kahene, kolmene kui neljane lüliti

MIINUSED

- päris kõiki loogilisi funktsioone ja reegleid nupule programmeerida ei saa (peab kasutama targas automaatikas või juhitavate seadmete loogikas)

- reset-nupp asub korpuse sees, mille peab peenikese kruvikeerajaga lahti keerama

TEHNILISED ANDMED

Nutikodu tark juhtmevaba lüliti LoraTap

Hind: 12-14,5 eurot (Aliexpress)

Ühendus: Zigbee 3.0, 2,4 GHz

Keskus: Tuya ZigBee Hub (tuleb eraldi osta või kasutada targa kodu olemasolevat keskust)

Toide: CR2032 aku, kestab aastaid, vahetatav

Äpp: Smart Life