Mobiiliaasta lõpetab Xiaomi uus tipptelefon Xiaomi 12 eriti suure tagakaameraga

Xiaomi uus tipptelefonide paar on nüüd ilma "Mi" osata nimes ja mudel on lihtsalt 12, asendades senise seeria Xiaomi Mi 11. Aasta viimastel hetkedel välja tulnud Xiaomi 12 ja Xiaomi 12 Pro on varustatud eriti suure objektiiviga tagakaameraga, millel megapiksleid küll polegi rekordiliselt, kuid sensor ja optika on suuremad ja pildid tulevad ka välja paremad, nagu arvata võikski.

Uus mudel tuleb esialgu müügile vaid Mandri-Hiinas. Alates sellest seeriast on Xiaomi seeria lipulaevad nüüd ainult kahes suuruses, pole Ultrat, Lite´i ega muid erinevusi. Siiski tuli välja ka kolmas, ilmselt vähem tähelepanu saav mudel Xiaomi 12X, mis on äravahetamiseni sama, nagu Xiaomi 12, aga kehvema Qualcommi kiibistikuga.

Kiibistikuks on 12 ja 12 Pro mudelil Qualcommi uusim Snapdragon 8 Gen 1. Operatsioonisüsteemiks aga uus Android MIUI 13 kasutajaliidesega. Graafikajõudlus suurenes 30% ja energiatõhusus 25%. 7. põlvkonna tehisintellekt töötab 5 korda tõhusamalt, kui eelmine põlvkond. Nii Xiaomi 12 kui Xiaomi 12 Pro on varustatud LPDDR5 RAM-iga, uue põlvkonna UFS 3.1 salvestust (kiirusega 1450 MB/s).

Kaamera teravustamis-funktsioon suudab samaaegselt tuvastada nii inimese silmi ja figuuri kui lemmikloomi. Täiustatud masinõppe algoritm aitab kiiresti analüüsida teravustatud objekti omadusi isegi siis, kui kuju, vaatenurk või värvitoon muutub.

Xiaomi 12 põhikaamera on suure 1/1,56-tollise sensoriga (Sony IMX766) ning 13 MP ülilainurk-objektiiviga. See on tõeliselt suur ja silmatorkav tagakaamera, millel on kõrge alus ja suur objektiiv, justnagu juba digikaameral. Teine on 5 MP tele/makrokaamera. Xiaomi 12 Pro-l on kolm tagakaamerat, millest igaüks on 50 MP sensoriga. Põhikaameras on Sony IMX707 ülisuur 1/1,28-tolline sensor, mis kasutab 2,44 μm neli-ühes piksligruppe. See täiustatud süsteem parandab valguse talletamist 49% võrreldes eelmise põlvkonnaga. Koos Xiaomi öörežiimi algoritmiga sobib Xiaomi 12 Pro hästi äärmuslikult vähese valgusega stseenidesse. Teised kaks kaamerat kasutavad 50 MP JN1 sensorit, üks neist on ülilaia 115° vaateväljaga objektiiviga, teine 2x teleobjektiiviga põhiliselt portreevõtete jaoks. Mõlemal lisakaameral on saadaval öörežiim, mis pakub hämaras pildistamist iga fookusega.

Xiaomi 12-l on 6,28-tolline servadest kumer OLED-ekraan eraldusvõimega 2400x1080 pikslit, maksimaalne heledus 1100 niti, 16000 heleduse taset ja 120 Hz värskendussagedus. Xiaomi 12 TrueColori toega ekraan esitab täpselt 1,07 miljardit värvi.

Xiaomi 12 Pro-l on veidi suurem 6,73-tolline teise põlvkonna energiasäästlik 2K ekraan, mis kasutab Samsung E5 paneeli, LTPO ja mikroobjektiivi tehnoloogiat – see parandab vaatamiskogemust, suurendades samas ka energiasäästlikkust. Eraldusvõime on 3200x1440 pikslit, heledus 1000 nitti, tippheledus 1500 nitti.

Xiaomi 12 ja Xiaomi 12 Pro toetavad mõlemad HDR10+ dünaamikat ja Dolby Visionit, mõlemal on ka sümmeetrilised topeltkõlarid. Xiaomi 12 Pro kasutab keskmist bassikõlarit ja kõrgsageduslikku tviiterit, heli on lahendatud Harman Kardoni poolt.

Mobiilid toetavad ka Dolby Atmose heli, olemas on NFC ja infrapunakiirgur (kaugjuhtimispuldina kasutamiseks), 120 W kiirlaadimine on samuti mõlemal mudelil.

Xiaomi 12 aku on 4500 mAh, Xiaomi 12 Pro aga on varustatud ühe-elemendilise 4600 mAh akuga.

Kuna Ultra mudelit enam ei tule, siis on kõik tipp-omadused esindatud Pro-s. Sealhulgas on jälle olemas ekraanialune sõrmejäljelugeja ning Corning Gorilla Victuse kriimustuskindel kate.

Telefonid on IP68 standardile vastava veekindlusega (võib minna vee alla).

Xiaomi 12 tuleb Mandri-Hiinas müügile 31. detsembrist hinnaga alates 515 eurost ja Xiaomi 12 Pro alates 650 eurost. Millal mudelid mujale maailma jõuavad ja kas mõlemad jõuavad, pole veel teada. Tõenäoliselt Xiaomi 12 siiski jõuab, Pro puhul on kahtlused suuremad.