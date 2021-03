TEST: hiir kolme euroga - kaugele sellega sõidab?

See juhtmevaba arvutihiir on Aliexpressist Eestisse üks enim tellitud arvutividinaid (TOP 10 seas). Pole ka ime, e-poest vaadates tundub täiesti asjalik mängurihiir veel pealekauba, kahe AAA patareiga ning reguleeritava DPIga ehk täpsusega. Kui kaugele sellise alla kolme euro maksva vidinaga purjetab? Mõned mängurihiired on ju lausa kui mitte kümme, siis isegi lausa 20 korda kallimad.

Kotist (mitte karbist, hiir saabub lihtsalt kilekotis) välja võttes torkab silma kohe kaks asja. Esiteks - kaalu peaaegu polegi. Hiir on väga kerge. Teiseks - seade on väiksem, kui piltidelt tundub. Sellepärast on see pikem lapse või noore käe järgi paras, täiskasvanule võib natuke lühikeseks jääda. Kuid siiski pole see väga suur takistus, kui arvestada, et see juhtmevaba seade võiks olla näiteks kaasaskantav kerge reisihiir. Selleks sobib odav seade üsna hästi, sest kõhu all on ka väike sisse-välja lülitamise lüliti.

Arvutist hõivab hiir ühe USB pesa, adapter on samasugune, nagu enamusel kallimatel juhtmevabadel hiirtel:

See töötab 2,4 GHz peal nagu enamus mänguasju ja arvutihiiri, kuid spetsifikatsioonis lubatakse, et kasutatakse 16 kanalit ja ühendus on häirevaba.

Kaks patareid muudavad hiire natuke raskemaks, kuid üsna kerge on see ikka. Nupud on üllatavalt pehmed ja mugavad, välja arvatud rullik, mis sahiseb karedalt, nagu oleks sisse sõitmata. Rullikut saab ka vajutada, siis lülitub sisse skrollimisrežiim.

Edasi-tagasi brausimise küljenupud on ka olemas ja üsna mugavad, täpsuse ehk DPI nupp muudab hiirt kiiremaks või aeglasemaks, mis mängudega on hea võimalus. Kontoriinimese jaoks võiks hiir olla lihtsalt kiire ja täpne ning see ongi selle seadme suurim üllatus. Arvutihiir ongi üsna kiire ja täpne, erinevalt isegi mõnedest õige mitu korda kallimatest.

Pealmised suured klahvid on kaetud sametise mati pinnaga, mida on hea vajutada, kuid see matt pind muutub kiiresti läikivaks. Hiireklõpsud on kindlad ja selged, seega võib üliodavat toodet tõesti isegi mängurihiirte klassi paigutada. Kui võtta kõrvale mõni Logitechi või muu kallim mängurihiir, siis vahet on küll natuke tunda, aga muidugi pole see vahe kümnekordne - vahe on üsna väike.

Erinevatel pindadel jookseb hiir hästi. Poleeritud laual kiirus ja täpsus küll natuke väheneb, aga hiir on endiselt hästi kasutatav. Lausa klaasil siiski ei tööta. Valgel paberilehel muutub samuti ebatäpseks.

Kui kaua akud kestavad, seda tootja ei ütle. Kes tootja on, see samuti ei selgu tehnilistest andmetest ning kuna karpi ka kaasas polnud, siis jääbki see saladuseks.

Kas sellist hiirt kõlbab igapäevaselt kasutada? Pigem jah. Kui kahtled, kas peegeldava pinnaga laual töötab täpselt, siis muretse hiirematt. Tavalisel laminaatpinnal, puidust lakitud (kõrgläikega) laual ja riidest hiirematil töötab igatahes oma hinna kohta üllatavalt hästi. Disainil ja nuppude mugavusel pole ka eriti midagi viga, või kui, siis võiks korpus täiskasvanu käe jaoks pikem olla.

PLUSSID

+ üllatavalt täpne

+ hea disainiga

+ brauseri edasi-tagasi nupud, eraldi DPI nupp

MIINUSED

- natuke väiksevõitu

- võiks paremini libiseda (libisemispadjakesi pole)

- rullik ei käi sujuvalt

TEHNILISED ANDMED

Arvutihiir 2.4 GHz Wireless 6D Gaming Mouse

Hind: 2,87 eurot (Aliexpress)

Raadioühendus: 2402-2480 MHz, 16 kanalit, kuni 10 meetrit leviala

Ühilduvus operatsioonisüsteemidega: Windows98 se / Windows ME / Windows 2000 / Windows XP / Windows 2003 / Mac

USB ühendus: USB 2.0

Toide: 2 AAA patareid (pole kaasas)

Värvivalik: must, punane, hall, sinine, kuldne

Nuppe: 6

Resolutsioon: kuni 2000 DPI

Kaal: 59 g

Mõõtmed: 11,5 x 7 x 3,8 cm