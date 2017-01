Instrumments - virtuaalne mõõdupulk mõõdab ja salvestab kõik jooned

Mõõdulindid ja joonlauad on liiga low-tech, 3D laserskänner aga liiga high tech, kui vaja lihtsalt midagi mõõta või kontuure salvestada. Olgu tegu ehitusmehe või koduse käsitöömeistriga, mõõtepulk Instrumments salvestab joone 0,1 mm täpsusega. Indiegogo ühisrahastuses on hea idee välja pakkunud idufirmal igatahes raha juba kuhjaga koos.

Tegemist on justnagu joonestuspulgaga, millel tegelikult otsas väike ratas, mille liikumist jälgivad magnetsensorid. Lisaks on pulgal ka asendiandur, et salvestada erinevaid ruumilisi kontuure. See teeb Instrummentsi asendamatuks abimeheks tootedisaineritele, kui vaja mõõte võtta kurviliselt pinnalt.

Lasernäidikule saab salvestada mobiiliäpis ka erinevaid funktsioone. Näiteks võib laser süttida mõõtes iga teatud maa tagant, et joonistada seinale või mõnele asjale võrgustikku, lasersihik aitab ka näha, millisest kohast mõõtepulk parajasti mõõdab.

Detsembris esimestele tellijatele väljastama hakatud Instrumments töötab kahe mobiiliäppiga: Lite ja Pro. Nagu nimest aimata, on Lite nuditud funktsioonidega (kuid siiski mõõdab kõike), Pro võimaldab profimaid asju, näiteks kolmemõõtmelist kujutist "sisse skännida". Pro tuleb välja kevadel. Mõlemad mobiiliäpid väljastavad tulemuse enamlevinud CAD-failiformaatides. Lisaks saab Pro-versioonis ruumilist kujutist ekraanil pöörata. Programmidest on olemas nii IOS-i kui Androidi versioonid.

Instrumments ühendub mobiiliga üle Bluetoothi, aku kestab 6 kuud. Pliiatsi teise otsa saab panna puutepadjakese, tindipliiatsi või hariliku pliiatsi. Hind? Alates 79 dollarist.